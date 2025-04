Grupo de 60 orcas persegue e mata baleia-azul na costa australiana; veja vídeo Esse tipo de ataque é raro no mundo animal e tem sido documentado poucas vezes ao redor do mundo Internacional|Do R7 09/04/2025 - 19h29 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h29 ) twitter

Atividade intensa de orcas na região chega a afastar outros grandes caçadores, como os tubarões-brancos Reprodução/Record News

Um ataque dramático e raro no mundo animal foi registrado na última segunda-feira (7), na costa sul da Austrália. Cerca de 60 orcas se uniram para perseguir e abater uma baleia-azul-pigmeia de aproximadamente 18 metros de comprimento nas águas do Bremer Canyon, região conhecida pela abundante vida marinha. A caçada durou cerca de 90 minutos e foi testemunhada por turistas e cientistas a bordo de embarcações de observação.

“Estamos todos em choque. É algo muito brutal de assistir”, afirmou a bióloga marinha Jennah Tucker, da empresa Naturaliste Charters, especializada em expedições para avistamento de baleias.

Segundo ela, o ataque mobilizou pelo menos cinco grupos familiares diferentes de orcas, que se revezaram para encurralar e, finalmente, matar a baleia.

O episódio ganha destaque não apenas pelo número impressionante de orcas envolvidas — entre 20 e 30 delas se aglomeraram ao redor da presa no auge do ataque — mas também pelo fato de incluir filhotes no grupo, entre eles um com cerca de um mês de vida. “Mesmo sem dentes, o filhote nadava ao lado da mãe, aprendendo com o grupo. Eles participam desde cedo”, relatou Tucker.

Ataques documentados são raros

Predações de baleias-azuis por orcas são extremamente raras e têm sido documentadas poucas vezes ao redor do mundo. Apenas quatro desses eventos foram registrados no Bremer Canyon, segundo especialistas.

A primeira confirmação científica de que orcas são capazes de matar baleias-azuis adultas ocorreu recentemente. Um estudo publicado em 2022 pela revista Marine Mammal Science descreveu, com base em imagens captadas em março de 2019 na mesma região, a primeira ocorrência documentada de uma matança de uma baleia-azul por orcas.

Na ocasião, um grupo de até 14 orcas atacou um exemplar adulto, deixando ferimentos profundos no focinho e mutilações na barbatana dorsal da baleia. Desde então, outros dois ataques fatais contra filhotes foram registrados na área, em 2019 e 2021.

O que é o Bremer Canyon?

O Bremer Canyon é um dos principais pontos do mundo para a observação de orcas. A temporada de avistamentos vai de janeiro a abril, quando centenas desses predadores marinhos se reúnem no local, atraídos pela abundância de presas como lulas gigantes e outras baleias.

A atividade intensa de orcas chega a afastar outros grandes caçadores, como os tubarões-brancos, que abandonam temporariamente a área durante esse período.

“Ver essas orcas virou um destino mundial”, destaca Jennah Tucker. “É uma oportunidade única de presenciar comportamentos naturais raramente observados em qualquer outro lugar.”

