Mulher entra em coma após ser picada por mosquitos, na Espanha Britânica acordou com o corpo coberto de marcas, procurou atendimento médico e recebeu injeções Internacional|Do R7 30/06/2025 - 21h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emma Hickey teve hemorragia cerebral e fraturas no pescoço Reprodução/GoFundMe

Uma mulher britânica de 42 anos está internada em estado grave na UTI de um hospital em Tenerife, na Espanha, após desmaiar e bater a cabeça durante uma viagem com a família. Segundo o companheiro de Emma Hickey, o acidente foi provocado por complicações de saúde resultantes de múltiplas picadas de mosquito.

A família havia viajado para Costa Adeje em 13 de junho para um período de férias de 12 dias. Dez dias depois, Emma acordou com o corpo coberto de marcas e procurou atendimento médico, onde recebeu injeções. Mesmo debilitada, seguiu tentando aproveitar os últimos dias da viagem ao lado dos filhos.

No dia 23, a caminho de uma farmácia com o companheiro, Stephen Brougham, Emma relatou tontura e desmaiou ao descer uma escada do hotel. Ela bateu a cabeça em um degrau de concreto e teve convulsões logo em seguida. Uma ambulância foi acionada, e a mulher foi levada ao hospital.

Exames revelaram hemorragia cerebral e fraturas no pescoço. Emma passou por cirurgia para retirada de coágulos e foi colocada em coma induzido. Segundo os médicos, ainda não é possível prever quais serão as sequelas.

‌



O parceiro da vítima, que está com os filhos de 7 e 13 anos em Tenerife, diz que os custos da internação ultrapassam US$ 1.400 por dia (cerca de R$ 7.600). Ele aguarda a análise do seguro de viagem e busca nova acomodação para permanecer com os filhos na cidade até que Emma possa ser transferida para o Reino Unido.

Uma campanha online foi criada por amigos da família para ajudar com os custos. Stephen também alertou outros viajantes sobre a importância de contratar seguro de viagem e os riscos que insetos podem representar.

‌



“Você não imagina que uma picada de mosquito possa causar algo tão sério. Mas foi isso que mudou completamente as nossas vidas”, disse ao jornal Daily Mail.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp