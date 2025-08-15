Mulher ganha R$ 54 mil após exterminar 60 pítons durante desafio nos EUA Competição na Flórida removeu número recorde de 294 pítons invasoras em 10 dias para proteger ecossistema dos Everglades Internacional|Do R7 15/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher ganhou R$ 54 mil ao exterminar 60 pítons-birmanesas em um desafio na Flórida.

O evento teve 934 participantes e visava proteger o ecossistema dos Everglades.

A competiçã capturou um total de 294 cobras, superando o recorde do ano anterior.

As pítons são uma espécie invasora que ameaçam a vida selvagem nativa, e a competição promoveu a remoção delas de forma humana. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Taylor Stanberry, de Nápoles, foi anunciada como a grande vencedora do desafio Divulgação/Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC)

Uma mulher ganhou US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil) ao exterminar 60 pítons em apenas 10 dias, durante um desafio ambiental na Flórida, nos Estados Unidos. A premiação ocorreu na quarta-feira (13).

O Desafio Píton, promovido pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), ocorreu entre 11 e 20 de julho e reuniu 934 participantes de 30 estados norte-americanos e do Canadá.

O objetivo era remover o maior número possível de pítons-birmanesas, uma espécie invasora que ameaça a vida selvagem nativa dos Everglades, uma vasta região de pântanos e áreas úmidas localizada no sul da Flórida.

Taylor Stanberry, de Nápoles, foi anunciada como a grande vencedora e recebeu o título de “nova rainha de Everglades” pela façanha. Neste ano, a competição capturou 294 cobras, superando as 195 do ano passado, segundo o canal de notícias norte-americano NBC News.

Para participar, os caçadores passaram por treinamento e seguiram regras rígidas, como a proibição de armas de fogo, cães ou outros animais, garantindo que as pítons fossem eliminadas de forma humana.

De acordo com a FWC, as pítons-birmanesas, nativas da Ásia, provavelmente chegaram aos Everglades devido ao comércio de animais exóticos. As fêmeas da espécie podem pôr de 50 a 100 ovos por vez, o que contribui para a rápida disseminação. Desde 2000, mais de 23 mil pítons foram removidas da região.

“O número recorde de pítons capturadas neste ano é uma grande vitória para a vida selvagem nativa”, afirmou Rodney Barreto, presidente da FWC, em um comunicado reproduzido pela revista norte-americana People.

