RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisadores da Universidade da Flórida testam coelhos robóticos para atrair pítões-birmaneses.

As cobras são uma espécie invasora que ameaça ecossistemas na Flórida e se multiplicaram sem predadores naturais.

Os robôs imitam o comportamento e temperatura dos coelhos, enviando alertas quando cobras se aproximam.

Iniciativas de controle têm sido realizadas, mas a erradicação completa das pítões é considerada improvável. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Robôs são movidos a energia solar e emitem calor para atrair pítons Distrito de Gestão de Água do Sul da Flórida

Pesquisadores da Universidade da Flórida começaram a testar coelhos robóticos como uma nova ferramenta para atrair e capturar pítons-birmanesas, espécie invasora que ameaça o ecossistema pantanoso dos Everglades. O experimento foi desenvolvido em parceria com o Distrito de Gestão de Água do Sul da Flórida e busca facilitar a localização das cobras, que se escondem com facilidade no pântano.

As cobras são nativas do Sudeste Asiático e se espalharam pela Flórida após escaparem ou serem soltas por donos de animais exóticos nas últimas décadas. Com poucos predadores naturais, as pítons se multiplicaram rapidamente, provocando a queda de populações de coelhos, gambás e outros pequenos mamíferos.

O novo método usa coelhos robóticos equipados com motores, aquecedores e sensores de movimento. Os dispositivos imitam o comportamento e a temperatura corporal de coelhos do pântano, uma das presas favoritas das cobras. Câmeras instaladas próximas aos robôs enviam alertas para os pesquisadores sempre que uma cobra se aproxima.

Segundo os responsáveis pelo estudo, o objetivo é economizar tempo e recursos que seriam gastos em buscas manuais. Em experimentos anteriores, coelhos vivos chegaram a ser usados para atrair as serpentes, mas o processo era trabalhoso e difícil de manter.

‌



Se o experimento atual não apresentar resultados significativos, os cientistas planejam incluir aromas de coelho para tornar a isca mais realista. A expectativa é que os coelhos robóticos atraiam um número suficiente de pítons para justificar o uso em larga escala.

Desde 2019, caçadores contratados pelo governo removeram cerca de 16 mil pítons na Flórida. Além disso, o estado realiza um desafio anual que convida o público a caçar as cobras em troca de prêmios em dinheiro. Especialistas alertam que a erradicação completa da espécie é improvável, mas iniciativas como essa ajudam a reduzir o impacto ambiental.

