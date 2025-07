Navio desaparecido há 145 anos é encontrado por acaso em rio nos EUA Restos do LW Crane, que naufragou em 1880, foram localizados durante um levantamento de rotina no Rio Fox, em Wisconsin Internacional|Do R7 14/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h43 ) twitter

Imagem de sonar mostra destroços do LW Crane, que naufragou há 145 anos nos EUA Divulgação/Associação Arqueológica Subaquática de Wisconsin

Um levantamento de rotina no Rio Fox, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, encontrou por acaso os restos do LW Crane, um navio a vapor que naufragou há 145 anos, em 1880.

A descoberta foi feita pela por equipes da Sociedade Histórica de Wisconsin e da Associação de Arqueologia Subaquática do estado, durante uma pesquisa para mapear sítios culturais submersos em um trecho de 4 km do rio.

RESUMO DA NOTÍCIA Restos do navio a vapor LW Crane, naufragado em 1880, foram encontrados no Rio Fox, Wisconsin.

A descoberta ocorreu durante uma pesquisa de rotina para mapear sítios culturais submersos.

O LW Crane transportava passageiros e cargas e afundou após um incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas.

A localização do naufrágio foi possível graças a tecnologia de sonar de alta resolução. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Com um sonar de alta resolução, as equipes encontraram o casco intacto de uma embarcação de cerca de 27 metros de comprimento e sete de largura, parcialmente enterrado no leito do rio, entre troncos, rochas e restos de pontes e balsas de madeira.

“Essa é a emoção da arqueologia: às vezes encontramos algo novo que não estávamos procurando”, celebrou a Sociedade Histórica em uma publicação nas redes sociais.

Construído em 1865 na cidade de Berlin, no estado de Wisconsin, o LW Crane era um navio a vapor de rodas de pás, feito de madeira, que transportava passageiros e cargas entre as cidades de Green Bay e Oconto, segundo o canal de notícias norte-americano CBS News.

Em 1880, a embarcação pegou fogo e afundou na região de Oshkosh, mas as circunstâncias do incêndio ainda são um mistério, assim como informações sobre possíveis vítimas. Após várias vendas, o navio também foi usado, em 1875, para limpar o Rio Wisconsin.

Did you know that another new shipwreck was discovered in Wisconsin? Earlier this spring, the Maritime Preservation... Publicado por Wisconsin Historical Society em Quinta-feira, 3 de julho de 2025

De acordo com Brendon Baillod, presidente da Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin, que liderou a equipe responsável pela descoberta, o naufrágio foi localizado em águas com profundidade entre 7,6 e 9 metros, graças a equipamentos de sonar de última geração.

“Um equipamento realmente excelente. Estávamos ansiosos para usá-lo. Então, fizemos um levantamento de todo o rio, um trecho de oito quilômetros”, explicou Baillod ao canal de notícias norte-americano Fox News.

Naquele dia, a equipe examinou três grandes naufrágios: o LW Crane, o Menasha (afundado em 1861) e um terceiro navio, possivelmente o Berlin City, que naufragou em 1870.

Os destroços do LW Crane, segundo os arqueólogos, estão conectados a histórias de imigrantes que chegaram às hidrovias dos Grandes Lagos para se estabelecer em cidades como Oshkosh, Neenah, Menasha, Appleton e Green Bay.

