Turquia descobre cerâmicas preservadas em naufrágio milenar Expedição arqueológica revela tesouro submerso na costa turca News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h29 )

Expedição na Turquia descobre peças de cerâmica preservadas em naufrágio de quase 2.000 anos

No sul da Turquia, cientistas desenterraram um tesouro arqueológico submerso: centenas de peças de cerâmica preservadas de um naufrágio ocorrido há quase dois mil anos. O próprio ministro da Cultura e do Turismo participou desta expedição, que visa posicionar a Turquia como líder em arqueologia subaquática.

As peças encontradas, como pratos e tigelas, foram protegidas por uma camada de argila que preservou suas cores e detalhes ao longo dos séculos. Localizado a mais de 30 metros de profundidade, o naufrágio era parte de uma antiga rota comercial. A disposição das peças revelam muito sobre práticas antigas de embalagem e transporte.

A técnica inédita de proteção com argila formou um casulo natural em torno dos artefatos, isolando-os da água salgada. Além do valor científico significativo, essa descoberta tem um grande potencial turístico. As peças passarão por restauração antes de integrar um acervo museológico. A Turquia planeja transformar a região em um destino para mergulho arqueológico com rotas guiadas até os naufrágios e um museu subaquático.

