Navio humanitário salva migrantes presos em plataforma de gás na Tunísia

Um grupo de mais de 30 migrantes, incluindo duas crianças, foi resgatado nesta terça-feira (4) após passar quatro dias preso em uma plataforma de gás no Mediterrâneo, perto da costa da Tunísia.

A operação foi conduzida pelo navio humanitário Aurora, da organização Sea-Watch, que partiu da ilha italiana de Lampedusa para realizar o salvamento.

Segundo a entidade, os migrantes enfrentaram dias de frio e abandono depois que o bote em que tentavam fugir da Líbia ficou à deriva. No sábado, um avião de reconhecimento da Sea-Watch localizou o grupo na plataforma Miskar, com um bote inflável vazio flutuando por perto.

O Alarm Phone, uma linha de apoio a migrantes em situação de risco no mar, informou que conversou com os sobreviventes no domingo (2). Segundo relatos, uma pessoa morreu e várias estavam debilitadas devido às condições extremas.

A crise migratória no Mediterrâneo tem sido marcada por políticas rígidas de contenção. Governos europeus firmaram acordos com Tunísia e Líbia para conter a imigração irregular, permitindo que esses países interceptem embarcações e repatriem migrantes.

No entanto, tais medidas têm sido alvo de críticas de organizações de direitos humanos, que denunciam os riscos enfrentados por quem tenta buscar refúgio.