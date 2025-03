Mais de 30 imigrantes estão presos há três dias em plataforma de petróleo na Tunísia Grupo, que inclui duas crianças, está sem comida há dias; ONG pede resgate urgente Internacional|Do R7 04/03/2025 - 09h31 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h17 ) twitter

Mais de 30 imigrantes estão presos há três dias em plataforma de petróleo na Tunísia Reprodução/Pexels

Um grupo de mais de 30 imigrantes, incluindo duas crianças, está retido há três dias em uma plataforma de petróleo na Tunísia e precisa de ajuda urgente. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela organização humanitária Sea-Watch.

Segundo a entidade, um avião de reconhecimento avistou os imigrantes no sábado (1) na plataforma de petróleo Miskar. Próximo ao local, foi identificado um bote de borracha vazio, o que sugere que o grupo tenha chegado até ali após uma travessia pelo mar.

“Mais tarde, pudemos confirmar que as pessoas estavam encolhidas em cobertores no convés da plataforma, tentando se proteger do vento e das ondas”, informou a Sea-Watch em comunicado.

O grupo Alarm Phone, que opera uma linha de ajuda para imigrantes no mar, afirmou ter conseguido contato com os migrantes no domingo (2). [

‌



Segundo a organização, uma pessoa morreu e outras estão doentes. “Eles não comem há dias”, alertou o Alarm Phone em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

A Sea-Watch afirmou que os imigrantes partiram da Líbia e pediu que autoridades europeias ajam rapidamente para resgatá-los. Nos últimos anos, países da União Europeia firmaram acordos com a Tunísia e a Líbia para conter a imigração irregular.

‌



As parcerias permitem que esses governos interceptem e devolvam migrantes que tentam cruzar o Mediterrâneo, medida que tem sido criticada por organizações de direitos humanos.