Criança nos EUA luta pela vida após ser picada mais de 150 vezes por vespas De acordo com as atualizações mais recentes da família, o estado de saúde de Beckham mostra sinais de melhora Internacional|Do R7 27/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h09 )

Médicos identificaram falência do coração, fígado e rim da criança Divulgação/GoFundMe

Um menino de 2 anos foi internado em estado grave nos Estados Unidos após sofrer mais de 150 picadas de vespas enquanto brincava com seus primos, na Geórgia. Beckham Reed, que nasceu com apenas um rim, teve órgãos vitais comprometidos em decorrência da reação às toxinas.

O ataque ocorreu quando o garoto esbarrou em um ninho de vespas enquanto andava em um carrinho de brinquedo. Levado ao pronto-socorro, recebeu medicamentos como morfina e antialérgicos. Inicialmente, foi liberado para casa. No entanto, menos de 24 horas depois, a pele do menino começou a ficar amarelada e ele foi encaminhado a outro hospital.

No atendimento seguinte, os médicos identificaram falência do coração, fígado e rim. Diante da gravidade do quadro, Beckham foi transferido para a unidade de terapia intensiva do Memorial Savannah, onde foi colocado em diálise, respirador mecânico e passou a receber medicamentos intravenosos.

Segundo a tia da criança, Tiffany Hewatt, que é enfermeira e criou uma campanha de arrecadação online para auxiliar a família, não há antídoto específico para picadas de vespas. O tratamento se concentra em manter as funções do corpo enquanto as toxinas são eliminadas de forma natural.

‌



Até a tarde de sexta-feira (27), a vaquinha arrecadou cerca de US$ 32 mil (cerca de R$ 175 mil). A meta, estipulada por Tiffany, é de US$ 40 mil (R$ 220 mil).

De acordo com as atualizações mais recentes da família, o estado de saúde de Beckham mostra sinais de melhora, mas ele ainda depende de suporte respiratório. Os pais e parentes aguardam com expectativa que o menino consiga sair do respirador nos próximos dias.

