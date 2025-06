O que se sabe sobre o ataque russo que matou um cidadão norte-americano na Ucrânia Bombardeio em Kiev deixou ao menos 15 mortos, incluindo um homem dos EUA, de 62 anos, e mais de 100 feridos Internacional|Do R7 17/06/2025 - 11h12 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h13 ) twitter

Imagem mostra momento em que drone atinge prédio de apartamentos em Kiev Reprodução/X/@sentdefender

Um ataque com drones e mísseis lançado pela Rússia contra a capital da Ucrânia, Kiev, na madrugada desta terça-feira (17), deixou ao menos 15 mortos e mais de 100 feridos, de acordo com as autoridades ucranianas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse em comunicado que um cidadão norte-americano, de 62 anos, estava entre as vítimas fatais. Ele afirmou que o corpo foi encontrado em uma casa no distrito de Solomianskyi, no sudoeste da cidade.

Os ataques danificaram instituições educacionais, instalações de infraestrutura crítica e edifícios residenciais em 27 locais diferentes da capital, informou o ministro do Interior da Ucrânia, Ilhor Klymenko, segundo a agência de notícias Reuters.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um drone atinge um prédio de apartamentos (veja abaixo). Mais de 40 unidades foram destruídas, segundo a rede britânica BBC.

‌



Footage from this morning’s large-scale missile and drone attack by Russia, showing a direct strike by a Shahed-type drone on a high-rise apartment building in the Ukrainian capital of Kyiv. pic.twitter.com/SkGG8reuVP — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou mais de 440 drones e 32 mísseis contra o país durante mais de nove horas. Ele classificou o bombardeio como “puro terrorismo”.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os ataques tiveram como alvo complexos militares-industriais da Ucrânia e que todos os objetivos foram atingidos. As forças russas também relataram a interceptação de 147 drones ucranianos na mesma madrugada, segundo a Reuters.

