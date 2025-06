Coreia do Norte deve enviar 6.000 engenheiros militares à Rússia, diz mídia estatal Pyongyang enviará 1.000 engenheiros e 5.000 construtores para restaurar a região de Kursk, segundo agência russa TASS Internacional|Do R7 17/06/2025 - 10h33 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h33 ) twitter

Soldados norte-coreanos recebem instruções de militar russo durante treinamento Divulgação/TASS

A Coreia do Norte planeja enviar 6.000 engenheiros militares para Kursk, região da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia. A informação foi divulgada pela agência estatal russa TASS nesta terça-feira (17).

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergey Shoigu, disse que 5.000 construtores e 1.000 engenheiros de combate norte-coreanos devem ser destacados.

Segundo Shoigu, a iniciativa busca limpar minas terrestres e restaurar a infraestrutura destruída da região, que foi alvo de uma operação surpresa das forças ucranianas em agosto do ano passado e liberada pelos russos em abril deste ano.

A decisão foi anunciada durante a visita de Shoigu, que é o enviado especial do presidente russo Vladimir Putin, à capital Pyongyang, nesta terça. Ele esteve reunido com o líder Kim Jong-un na viagem, segundo a TASS.

‌



Além da cooperação militar, Shoigu disse que os dois países planejam construir memoriais em homenagem aos soldados norte-coreanos que morreram durante a libertação de Kursk. “Os chefes de nossos Estados decidiram perpetuar o feito dos soldados do Exército Popular Coreano”, afirmou.

Inteligências ocidentais estimam que a Coreia do Norte enviou à região de Kursk cerca de 11.000 soldados em outubro do ano passado e outros 3.000 entre janeiro e fevereiro deste ano.

‌



Elas também acreditam que cerca de 5.000 desses soldados tenham sido mortos ou feridos em combate desde então.

Em abril, um comandante do exército ucraniano disse à revista britânica The Times que os norte-coreanos estavam sendo obrigados a atravessar campos cheios de armadilhas e explodir como “detectores de minas humanos”, um após o outro.

‌



Parceria russo-norte-coreana

A visita de Shoigu à Coreia do Norte, a terceira em menos de três meses, reflete o ritmo acelerado da implementação do tratado de defesa mútua entre os dois países, assinado em junho do ano passado.

“Isso se deve à intensidade da implementação do Acordo de Parceria Estratégica Abrangente, assinado há um ano”, disse ele.

A parceria também inclui a retomada de conexões logísticas. Shoigu disse que voos diretos entre a Rússia e a Coreia do Norte, interrompidos há mais de 30 anos, devem ser restabelecidos em breve.

No último dia 9, a operadora ferroviária estatal russa Russian Railways disse que o serviço de trem de passageiros que liga Pyongyang a Moscou seria retomado nesta terça-feira, após mais de cinco anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19.

