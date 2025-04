Operadora de Portugal nega que fenômeno atmosférico tenha causado apagão na Europa A empresa também negou rumores de que a normalização do fornecimento levaria até uma semana Internacional|Do R7 28/04/2025 - 17h32 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h36 ) twitter

Segundo a REN, o fornecimento já foi restabelecido para cerca de 750 mil clientes em Portugal Reprodução/Record

A operadora portuguesa de energia Redes Energéticas Nacionais (REN) negou que um fenômeno atmosférico tenha sido a causa do apagão que deixou Portugal e Espanha sem energia nesta segunda-feira (28).

A informação equivocada foi inicialmente divulgada pela agência de notícias Reuters, que citava a REN atribuindo a falha a um evento meteorológico raro na rede elétrica espanhola. Horas depois, a própria empresa portuguesa desmentiu essa versão, afirmando que nunca associou a interrupção a fenômenos climáticos.

“Essa notícia é fake news. Está nos causando uma dor de cabeça realmente muito grande”, declarou Bruno Silva, porta-voz da REN, em entrevista ao jornal The New York Times.

Em nota, a REN reforçou que não reconhece nenhuma informação divulgada em seu nome sobre as causas do apagão e esclareceu que apenas uma falha na rede elétrica europeia foi detectada. A empresa também negou rumores de que a normalização do fornecimento levaria até uma semana.

‌



Segundo a REN, o fornecimento já foi restabelecido para cerca de 750 mil clientes em Portugal. A expectativa é de que a situação se normalize em breve. A queda de energia provocou transtornos como paralisações em trens, metrôs, semáforos, caixas eletrônicos, internet e redes móveis.

Autoridades espanholas também investigam o caso. O primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que, até o momento, não é possível determinar a causa exata da pane. Um ataque cibernético foi descartado pelas investigações preliminares.

