Trump diz que ataque do Irã a base militar dos EUA foi fraco e não deixou feridos Iranianos lançaram ataque com mísseis contra bases dos EUA no Catar; presidente dos EUA diz que não houve danos Internacional|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 17h13 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h37 ) twitter

Nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado, segundo Trump Daniel Torok/Official White House Photo - 21.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque a mísseis do Irã contra bases militares dos EUA no Catar nesta segunda-feira (23) foi uma “resposta muito fraca” ao bombardeio norte-americano a três instalações nucleares iranianas, ocorrido no último sábado (21).

“O Irã respondeu oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que rebatemos com muita eficácia. Foram disparados 14 mísseis — 13 foram derrubados e 1 foi ‘liberado’, porque estava indo em uma direção não ameaçadora”, disse Trump em uma rede social.

Segundo o presidente dos EUA, o ataque do Irã não deixou mortos nem feridos, e tampouco houve danos à infraestrutura das bases norte-americanas no Catar.

“Tenho o prazer de informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante, eles tiraram tudo do seu ‘sistema’ e, espero, não haverá mais ódio”, afirmou.

Trump também disse que o Irã avisou sobre o ataque com antecedência, o que permitiu aos EUA interceptarem os mísseis. “Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido.”

Segundo Trump, “talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo”.

Líder supremo do Irã diz que não fez mal a ninguém

Também pelas redes sociais, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o país não fez mal a ninguém com o ataque às bases militares americanas.

“Não fizemos mal a ninguém. E não aceitaremos nenhum tipo de assédio de ninguém, sob nenhuma circunstância. E não nos submeteremos ao assédio de ninguém. Essa é a lógica da nação iraniana”, afirmou Khamenei.

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

