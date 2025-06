Passageiro que morreu em queda de avião na Índia voltava do enterro do pai Lawrence Daniel Christian, de 30 anos, viajava para Londres após homenagear o pai, que havia falecido 15 dias antes da tragédia aérea Internacional|Do R7 15/06/2025 - 18h34 (Atualizado em 15/06/2025 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lawrence Daniel Christian, de 30 anos, e a mãe, Ravina Daniel Christian Divulgação/Ravina Daniel Christian

Lawrence Daniel Christian, de 30 anos, uma das 279 pessoas que morreram no devastador acidente aéreo ocorrido na última quinta-feira (12), em Ahmedabad, no oeste da Índia, viajava para Londres depois de participar do enterro do pai, que havia falecido 15 dias antes.

Lawrence, que trabalhava em Londres, estava a bordo do voo AI171 da Air India, um Boeing 787-8 com destino à capital britânica, quando a aeronave caiu minutos após a decolagem, atingindo um alojamento de uma faculdade de medicina em uma área residencial.

O impacto, seguido por uma explosão, matou 230 passageiros, 12 tripulantes e 38 pessoas no solo. Apenas um sobrevivente, Viswash Kumar Ramesh, de 40 anos, cidadão britânico de origem indiana, foi resgatado.

“Ele veio só por alguns dias. Uma visita curta, só para homenagear o pai”, disse a mãe de Lawrence, Ravina Daniel Christian, em uma entrevista ao jornal britânico The Independent.

‌



A última memória que ela guarda do filho é uma videochamada feita de seu assento no voo. “Ele disse: ‘Chegarei a Londres por volta das 22h ou 23h, horário da Índia. Depois te ligo’”, contou Ravina.

Ravina deixou Lawrence no aeroporto na manhã do acidente e voltou para casa. Horas depois, um amigo do filho a alertou sobre a queda do avião. Em pânico, ela correu ao Hospital Civil de Ahmedabad, onde buscou informações, mas sem sucesso, segundo o The Independent.

‌



Investigação

Segundo a aviação civil indiana, o voo transportava 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. As autoridades estão utilizando exames de DNA para identificar os corpos, e o ministro do Interior, Amit Shah, afirmou que o número final de vítimas será confirmado após a conclusão desse processo.

Uma das duas caixas-pretas da aeronave foi encontrada na sexta-feira (13), de acordo com a imprensa local. As autoridades continuam investigando os destroços em busca de pistas sobre as causas do acidente, que transformou um bairro residencial em cenário de devastação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp