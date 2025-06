Passageiros que iam para a Grécia enfrentam ’voo de 32 horas’ para lugar nenhum Condições climáticas forçam avião a múltiplas mudanças de rota e retorno a local de origem Internacional|Do R7 11/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h36 ) twitter

Avião pousou em várias cidades gregas antes de voltar para local de origem Divulgação/Condor Airlines

Um voo da companhia aérea Condor que decolou de Zurique, na Suíça, no dia 24 de maio com destino a Heraklion, na Grécia, acabou se transformando em uma jornada de 32 horas sem pouso definitivo, deixando 137 passageiros presos a bordo e frustrados.

O Airbus A320 partiu pontualmente às 6h51, com a expectativa de um voo de três horas para a cidade costeira grega, mas ventos fortes sobre o Mar de Creta impediram o pouso na primeira tentativa. Após cerca de 30 minutos circulando, a aeronave precisou seguir para Atenas para reabastecimento, pousando lá por volta das 11h24.

Em seguida, houve uma série de tentativas frustradas de pouso: o avião seguiu para a ilha de Kos, mas o mau tempo persistente levou a um novo desvio para Tessalônica, no continente grego, onde os passageiros desembarcaram após quase 12 horas de voo.

Devido ao limite de horas trabalhadas da tripulação, os passageiros tiveram que passar a noite em um hotel próximo ao aeroporto de Tessalônica, aguardando a continuidade da viagem no dia seguinte.

No dia seguinte, o avião voltou a decolar com destino a Heraklion, porém, o mau tempo novamente obrigou a aeronave a ser desviada para Atenas, frustrando as expectativas de pouso na cidade grega mais uma vez.

Uma nova tentativa levou o avião de volta para Kos e, em seguida, para Tessalônica novamente, aumentando a confusão e o desconforto dos passageiros, que seguiam sem saber se conseguiriam chegar ao destino original.

Com as condições climáticas permanecendo adversas, o piloto finalmente decidiu abortar as tentativas e retornou para Zurique, onde o avião pousou às 15h, quase um dia e meio depois da decolagem.

Durante a longa jornada, alguns passageiros relataram episódios de enjoo e vômito, especialmente durante as tentativas de pouso em Heraklion, enquanto outros criticaram a falta de quantidade adequada de alimentos e bebidas oferecidos pela tripulação.

Além disso, houve reclamações sobre a necessidade de custear hospedagem por conta própria e a orientação para que, ao desembarcarem em Atenas, os passageiros deixassem o voo sem suas bagagens despachadas.

Em resposta, um porta-voz da Condor afirmou que foram feitos vários esforços para pousar em Heraklion, incluindo desvios e uma parada noturna em Tessalônica, mas que a segurança dos passageiros sempre foi prioridade. A companhia se desculpou pelos transtornos e garantiu que bebidas e lanches foram servidos durante o voo.

