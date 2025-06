Guerra da Ucrânia ou videogame? Clipes falsos confundem milhões na web Conteúdos militares circulam nas redes sociais com títulos enganosos e sem aviso de que se tratam de imagens fictícias Internacional|Do R7 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Vídeos foram produzidos dentro do jogo de simulação militar Arma 3 Reprodução/YouTube - @UWC

Milhões de usuários nas redes sociais estão sendo enganados por vídeos que parecem mostrar cenas da guerra na Ucrânia, mas que na verdade foram criados em videogames. Clipes de ataques com drones, explosões e bombardeios, que supostamente retratam a chamada “Operação Teia de Aranha”, realizada pela Ucrânia em 1º de junho, viralizaram no TikTok, Facebook e YouTube, embora não tenham qualquer relação com a realidade.

Uma análise feita pela EuroVerify, agência especializada em checagem de informações, revelou que vários desses vídeos foram produzidos dentro do jogo de simulação militar Arma 3, conhecido por seu realismo gráfico. Mesmo com cenas criadas em ambiente virtual, os conteúdos circulam com títulos enganosos e sem aviso de que se tratam de imagens fictícias.

O canal UWC, no YouTube, é uma das fontes desses vídeos. Na descrição, o titular do canal afirma que todo o conteúdo é simulado e que condena a guerra na Ucrânia. Apesar disso, publica títulos como “Ucrânia destrói 40 bombardeiros russos com drones FPV” ou “Fábricas russas destruídas a mil quilômetros da fronteira”, o que induz ao erro e contribui para espalhar desinformação.

O vídeo abaixo, publicado no último sábado (7) pelo canal UWC, simula uma possível continuação da “Operação Teia de Aranha”, ação ucraniana que usou drones para atingir bombardeiros russos longe da linha de frente.

“Estes vídeos são feitos para entretenimento e fins educacionais no simulador militar ARMA 3. Em nenhum caso queremos promover a guerra e a crueldade. Todos os vídeos são criados para a categoria de usuários 18+”, diz a descrição do vídeo.

A própria desenvolvedora do Arma 3, a empresa Bohemia Interactive, confirmou que os vídeos analisados foram criados com versões modificadas do jogo. A empresa, que já se manifestou diversas vezes contra o uso do game como ferramenta de propaganda, voltou a alertar sobre os riscos de confundir ficção com fatos reais em tempos de guerra.

Esse tipo de manipulação não se restringe ao conflito na Ucrânia. Vídeos criados em jogos já foram divulgados como se fossem da guerra entre Israel e Hamas e de tensões entre Índia e Paquistão.

Até canais de televisão já caíram na armadilha. Em 2022, a emissora romena Antena 3 exibiu cenas do Arma 3 como se fossem imagens reais da guerra na Ucrânia, pedindo inclusive que analistas militares comentassem os vídeos ao vivo.

