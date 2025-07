Pela primeira vez, orcas selvagens são flagradas trocando carícias com a língua; assista Gesto pode indicar laços sociais, rituais de reconciliação ou comportamentos lúdicos, segundo pesquisadores Internacional|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Orcas adultas engajaram em três episódios de contato bucal frente a frente Reprodução/Record News

Duas orcas selvagens foram registradas trocando carícias com a língua no que especialistas descrevem como um comportamento inédito na natureza. A interação, observada em outubro de 2024 no fiorde Kvænangen, norte da Noruega, foi documentada por mergulhadores e detalhada em artigo publicado na revista científica Marine Mammal Science em junho deste ano.

O comportamento, conhecido como “tongue-nibbling”, consiste em toques suaves com a língua entre duas orcas, em uma ação semelhante a um beijo. Até então, esse tipo de contato só havia sido observado em cativeiro, em registros de 1978 e 2019 feitos em parques aquáticos.

As imagens mostram duas orcas adultas engajadas em três episódios de contato bucal frente a frente, que duraram um total de 1 minuto e 49 segundos. Após a interação, os animais seguiram caminhos diferentes.

Pesquisadores que assinam o estudo afirmam que o gesto pode indicar laços sociais, rituais de reconciliação ou comportamentos lúdicos, como já foi observado em outras espécies marinhas e em primatas. A hipótese mais aceita é de que o gesto faz parte do repertório natural das orcas.

O registro representa um avanço no conhecimento sobre esses mamíferos marinhos e foi possível graças à colaboração de cientistas envolvidos na expedição. Apesar do avanço, os pesquisadores ressaltam que ainda há dúvidas sobre a frequência do comportamento e seu significado, o que indica a necessidade de mais registros e estudos.

