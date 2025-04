Estudo revela que gordura no fígado aumenta risco de câncer, infarto e derrame Especialista alerta que a condição, muitas vezes silenciosa, exige acompanhamento médico, alimentação saudável e atividade física Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

Um estudo sueco, que acompanhou pessoas por 15 anos, revelou que a gordura no fígado, antes considerada inofensiva, está associada a riscos significativos à saúde, como aumento da mortalidade por câncer e maior probabilidade de infarto e derrame.

Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, explica que a doença tem origem metabólica e não se restringe à obesidade, sendo influenciada também por fatores genéticos e estilo de vida.

Ele enfatiza a importância de uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e acompanhamento médico, já que a gordura no fígado costuma ser silenciosa e frequentemente descoberta apenas em exames de rotina.

