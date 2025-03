Piloto é acusado de arrancar passageiro do banheiro durante voo Yisroel Liebb afirma que foi expulso à força por motivação religiosa e teve sua genitália exposta diante dos demais passageiros Internacional|Do R7 24/03/2025 - 12h34 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h36 ) twitter

Piloto é acusado de intolerância religiosa após expulsar passageiro do banheiro Reprodução/Instagram/@todoaviation

Um piloto está sendo processado na Justiça americana após, supostamente, arrancar à força um passageiro do banheiro durante um voo de Tulum, no México, para Houston, nos Estados Unidos. Segundo Yisroel Liebb, de Nova Jersey, a discussão teria começado por intolerância religiosa.

Segundo a CNN EUA, o passageiro permaneceu no banheiro por cerca de 20 minutos antes que um comissário de bordo pedisse a outro colega que verificasse a demora do passageiro. Ao ser questionado, Yisroel respondeu que estava constipado e sairia em breve.

No entanto, minutos depois o piloto teria tomado controle da situação e forçado que o passageiro saísse do banheiro. Ao responder que sairia assim que terminasse, Yisroel alega que o comandante do avião teria arrombado a porta e arrancado o passageiro para fora sem estar vestido, deixando a sua genitália exposta diante dos demais passageiros.

O processo também menciona que o piloto teria conduzido o passageiro e seu acompanhante de volta aos assentos enquanto fazia comentários depreciativos sobre sua religião e os ameaçava com prisão.

‌



Ao chegar em Houston, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) entraram no avião e os escoltaram para fora. No tribunal, o passageiro relatou que, ao questionar o porquê estava sendo detido, um agente apertou suas algemas e respondeu: “Aqui não é um tribunal estadual ou do condado. Nós somos da Homeland. Você não tem direitos aqui.”

Os viajantes perderam a conexão para Nova York e foram levados para a prisão enquanto suas malas eram revistadas. A United Airlines teria oferecido bilhetes para um voo no dia seguinte.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5