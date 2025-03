Piloto morre após avião perder altitude e cair durante show aéreo na África do Sul

Um piloto morreu em um acidente aéreo durante uma apresentação, neste sábado (22), em Saldanha, na África do Sul. No vídeo, é possível ver o momento em que o avião perde altitude , se choca contra o solo e explode, assustando os espectadores que acompanhavam o show aéreo. O experiente piloto James O’Connell faleceu no local da queda. Autoridades locais investigam as causas do acidente .