Piloto morre em queda de avião agrícola no Mato Grosso do Sul

Um piloto morreu, nesta terça-feira (11), após um avão agrícola cair em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. A queda aconteceu em uma fazenda produtora de cana-de-açúcar. A aeronave de pequeno porte pertencia a uma empresa particular e fazia o lançamento de fertilizantes no momento. As possíveis causas do acidente estão sendo investigadas.