Plano de três fases dos EUA para Venezuela ainda é muito incerto, afirma especialista O plano fala em etapas de estabilização, recuperação e transição; segundo pesquisadora, há poucas informações concretas

O futuro da Venezuela depende do plano de três fases anunciado pela Casa Branca. Segundo o Secretário de Estado, Marco Rubio, a primeira fase consiste na estabilização do país após a captura de Nicolás Maduro. A segunda etapa, chamada de recuperação, envolve garantir o acesso de empresas americanas ao petróleo venezuelano, além de discutir a anistia a opositores do regime. Por último, haverá o processo de transição do governo.

Rubio afirmou que caberá o povo venezuelano transformar o país. Entretanto, o presidente Donald Trump disse que os EUA poderiam supervisionar o país e controlar a receita petrolífera da Venezuela por anos.

A doutora em direito pela USP e membro da Academia Suíça de Direito Internacional, Clarita Maia, disse em entrevista ao Conexão Record News desta quinta (8) que a fala de Trump, apesar de parecer conclusiva, é muito imprecisa. “Está tudo muito no começo. Até mesmo esse plano não está muito claro, ele foi apresentado para alguns líderes, não todos, do Congresso americano. Então pouco, na verdade, se sabe a respeito desse plano. [...] Não há esclarecimento sobre quais são as etapas claras e práticas e o plano norte-americano na Venezuela”.

