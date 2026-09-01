Polícia encontra animal híbrido raríssimo em zoo particular de traficante mexicano Foram encontrados cerca de 135 animais exóticos, mas nenhum tão raro quanto o ‘ligre’, cruzamento de leão com tigresa

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Durante uma operação policial no rancho de um líder do Cartel do Golfo, foram encontrados 135 animais exóticos, incluindo um raro "ligre".

A propriedade em Tamaulipas, México, abrigava búfalos, avestruzes, hienas, tigres e leopardos.

Além dos animais, a polícia encontrou combustível ilegal utilizado para abastecer aeronaves de contrabando.

Vinte suspeitos foram presos e armas, drogas, dinheiro e joias foram confiscados em operações nas áreas de Hidalgo, Jalisco e Michoacán. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ligre (ou liger) é o nome que se dá ao cruzamento de um leão com uma tigresa Divulgação/Unidad de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en la Huasteca

Durante uma batida policial no rancho de um chefão de um cartel mexicano, as autoridades descobriram um verdadeiro tesouro de animais silvestres exóticos, inclusive um raríssimo exemplar de “ligre”, como é chamado o cruzamento de um leão com uma tigresa.

A propriedade, supostamente pertencente a um dos mais temíveis líderes do Cartel do Golfo, em Tamaulipas, no México, também tinha búfalos, avestruzes, hienas e muitos outros felinos de grande porte, como tigres e leopardos.

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Além dos animais, a polícia também encontrou uma grande quantidade de combustível ilegal que, de acordo com a investigação, era usado para abastecer aeronaves de pequeno porte usadas em operações de contrabando.

Animais encontrados na propriedade foram remanejados para entidades especializadas em reintroduzir animais silvestres na natureza Divulgação/Unidad de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en la Huasteca

Os animais encontrados na propriedade foram remanejados e levados para reservas de vida selvagem e entidades de reintegração de animais silvestres.

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Além de confiscar armas, drogas, dinheiro e joias na propriedade, a polícia também prendeu vinte suspeitos de envolvimento com cartéis em batidas nas áreas de Hidalgo, Jalisco e Michoacán.

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