Por que os terroristas do Talibã proibiram o xadrez no Afeganistão? Governo passou a classificar esporte como "jogo de azar" em mais uma medida de interpretação rigorosa da lei islâmica Internacional|Do R7 12/05/2025 - 13h35 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h35 )

Talibã incluiu xadrez na lista de atividades proibidas do Afeganistão Reprodução/Record News

O regime terrorista do Talibã, que governa o Afeganistão desde 2021, incluiu o xadrez na lista de atividades proibidas do país, alegando que o esporte é uma forma de aposta, o que viola as leis de moralidade do grupo. A decisão foi anunciada no domingo (11).

Atal Mashwani, porta-voz da Direção de Esportes do governo talibã, disse à agência de notícias AFP que o xadrez “é considerado um meio de apostar dinheiro”, prática proibida pela lei de Propagação da Virtude e Prevenção do Vício (PVPV), aprovada em 2024.

“Há questões religiosas relacionadas ao xadrez. Até que sejam resolvidas, o esporte ficará suspenso no Afeganistão”, declarou Mashwani, sem detalhar as penalidades para quem descumprir a regra.

A proibição gerou reações entre afegãos. Azizullah Gulzada, de 46 anos, dono de um café em Cabul onde clientes costumavam jogar xadrez, disse à AFP que respeitará a decisão, mas questionou os argumentos religiosos do regime.

‌



“Muitos países muçulmanos têm jogadores de nível internacional. Antes, jovens vinham aqui todos os dias, sem dinheiro para apostar”, disse ele.

De acordo com a rede britânica BBC, a suspensão do xadrez é temporária, até que sua compatibilidade com a sharia, a lei islâmica, seja avaliada.

‌



A medida se soma a outras restrições impostas pelo Talibã, como a proibição de competições de artes marciais mistas (MMA) em 2024, consideradas “muito violentas”, e a exclusão quase total de mulheres de qualquer prática esportiva.

Além do xadrez, o regime tem intensificado a repressão a práticas culturais. No último sábado (10), a polícia local informou que 14 pessoas foram presas na província de Takhar por tocarem instrumentos musicais e cantarem, atividades proibidas desde 2021.

