Por que várias cidades do Irã agora proíbem pessoas de passear com cachorros? Restrição iniciada em 2019 é ampliada sob justificativa de preservar “ordem pública, saúde e segurança” Internacional|Do R7 09/06/2025 - 08h49 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tutor passeia com cachorro em imagem de arquivo Divulgação/Per Lööv/Unsplash

Autoridades do Irã expandiram a proibição de passear com cães em espaços públicos para diversas cidades do país devido a “preocupações com a ordem pública, saúde e segurança”. As informações foram divulgadas pela rede britânica BBC.

A medida, que reflete uma diretriz policial de 2019 que bania o ato na capital, Teerã, agora abrange a restrição para pelo menos 18 cidades, incluindo Isfahan, Kerman e Ilam, onde a proibição entrou em vigor no último domingo (8).

Na cidade de Ilam, uma autoridade local afirmou, segundo a mídia iraniana, que “ações legais” serão tomadas contra quem descumprir as novas regras, embora detalhes sobre as punições não tenham sido especificados.

A posse de cães, assim como o contato com eles, é vista com desaprovação no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, quando os animais passaram a ser considerados “impuros” por algumas autoridades religiosas.

‌



O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, já declarou que manter cães, exceto para fins de pastoreio, caça ou segurança, é “repreensível”, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A agência de notícias France-Presse (AFP) disse que, apesar da ausência de uma lei nacional que proíba totalmente a posse de cães, promotores locais frequentemente emitem restrições sobre o assunto.

‌



Abbas Najafi, promotor da cidade de Hamedan, por exemplo, afirmou em uma declaração ao jornal estatal Iran que “passear com cães é uma ameaça à saúde pública, à paz e ao conforto”.

Em 2021, 75 legisladores iranianos condenaram a posse de animais de estimação como um “problema social destrutivo”, argumentando que ela poderia “mudar gradualmente o modo de vida iraniano e islâmico”.

‌



Apesar das restrições, a posse de cães tem crescido, especialmente entre os jovens iranianos, que veem os animais de estimação como uma forma de rebelião contra o regime teocrático, segundo a BBC.

Em 2010, o Ministério da Cultura e Orientação Islâmica do Irã proibiu anúncios de animais de estimação ou produtos relacionados, e, em 2014, uma proposta no parlamento sugeriu multas e até açoitamento para quem passeasse com cães, embora o projeto não tenha sido aprovado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp