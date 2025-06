Irã busca ter um armamento nuclear para afastar intervenções externas, afirma professor sobre acordo

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei , rejeitou, na última quarta-feira (4), a proposta para abandonar o programa de enriquecimento de urânio. A decisão foi tomada depois de várias rodadas de negociações com os Estados Unidos. Khamenei afirmou que a exigência norte-americana é uma ameaça à independência iraniana. Ademais, o país do Oriente Médio garante que usa o urânio somente para fins civis, como o abastecimento de usinas que fornecem energia elétrica. Antes das negociações, o presidente Donald Trump afirmou que poderia usar a força militar caso os dois países não chegassem a um acordo.





Conexão Record News desta sexta-feira (6), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), avalia que o Irã vive um dos piores momentos nos últimos anos, com a popularidade do governo baixa e uma crise econômica assolando o país. Para além disso, o professor ressalta que o governo do Teerã está mais isolado, pela falta do apoio de dois aliados, a Rússia , por conta do conflito com a Ucrânia, e a queda do governo sírio de Bashar al-Assad. Em entrevista aodesta sexta-feira (6), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), avalia que o, com a popularidade do governo baixa e uma crise econômica assolando o país. Para além disso, o professor ressalta que o, pela falta do apoio de dois aliados, a, por conta do conflito com a Ucrânia, e a queda do governo sírio de