Professora 'dos sonhos' é presa por abuso sexual contra aluno de 11 anos Mãe da vítima descobre selfies explícitas enviadas ao menor, culminando na condenação da educadora na Rússia Internacional|Do R7 15/05/2025 - 13h33 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h33 )

Anna Plaksyuk foi condenada a nove anos de prisão na Rússia Facebook/Anna Plaksyuk

Uma professora primária foi sentenciada a nove anos de prisão por praticar “atos violentos de natureza sexual” contra um aluno de apenas 11 anos de idade. O caso chocante ocorreu em Leningrado, na Rússia, e veio à tona após a mãe do garoto descobrir mensagens e fotos impróprias trocadas entre a educadora e seu filho.

Anna Plaksyuk, que tinha 25 anos na época dos crimes e é casada, forçou o menino a beijá-la nos lábios e a tocar seus seios, conforme detalhado no tribunal. Além disso, a professora mantinha o aluno na sala de aula após o horário, trancava a porta e acariciava suas partes íntimas por cima da roupa.

A conduta criminosa da pedagoga incluía o envio de fotografias íntimas para o garoto, bem como a exigência de que ele também lhe enviasse imagens. A situação alarmante foi descoberta quando a mãe do menino encontrou as mensagens e fotos explícitas no WhatsApp, levando-a a denunciar imediatamente a professora à direção da escola e à polícia.

A mãe da vítima acusou a professora de “flerte sistemático, carícias e beijos”, revelando a extensão do abuso que o filho vinha sofrendo. Em depoimento à polícia, Plaksyuk, agora com 27 anos, confessou os encontros secretos com o menor em sua sala de aula trancada.

Em uma tentativa de justificar seus atos, a professora alegou que o menino havia demonstrado “sinais de atenção” por vários meses e feito “elogios” a ela. No entanto, as alegações não atenuaram a gravidade dos crimes cometidos contra a criança.

As investigações revelaram que o abuso sexual infantil perdurou por um período de quatro meses. A professora, que era considerada “popular” entre pais e colegas, permaneceu em prisão preventiva por mais de um ano até a conclusão do julgamento. Após a detenção da professora, o menino não frequentou a escola por um longo período, conforme relatou sua mãe.

Inicialmente, houve incredulidade por parte de alguns pais, que se recusaram a acreditar nas acusações contra a professora e chegaram a defendê-la. Uma das mães a descreveu como uma “professora dos sonhos”, e colegas elogiaram seu trabalho, afirmando não ter notado o seu “lado sombrio”.

Ao final do processo judicial, Anna Plaksyuk foi considerada culpada de “atos violentos de natureza sexual cometidos contra pessoa menor de 14 anos de idade”. Além da pena de prisão, ela também foi proibida de exercer a profissão de professora por um ano após sua libertação. O marido da condenada não se pronunciou sobre a demissão e a condenação da esposa.

