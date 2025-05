Influenciadora é assassinada durante transmissão ao vivo em salão de beleza no México Criminoso em motocicleta fingiu entregar presente antes de abrir fogo contra jovem de 23 anos com milhares de seguidores nas redes Internacional|Do R7 14/05/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h30 ) twitter

Imagem foi capturada segundos antes de Valeria Marquez ser morta durante live nas redes sociais Tiktok/v___marquez

A influenciadora digital mexicana Valeria Marquez, de 23 anos, foi assassinada enquanto realizava uma transmissão ao vivo de seu salão de beleza em Jalisco, no México.

O crime chocante ocorreu na terça-feira (13), quando um homem armado, que se passava por entregador de presente, chegou ao local de moto e disparou contra a jovem.

Com cerca de 200 mil seguidores no TikTok e Instagram, Marquez era conhecida por produzir conteúdo sobre beleza e estilo de vida. Durante a live, seus seguidores viram o momento em que ela levou tiros no tórax e na cabeça, e caiu no chão.

Segundo relatos da imprensa local, o agressor fez o primeiro disparo do lado de fora do salão e, em seguida, entrou no estabelecimento para continuar atirando antes de fugir rapidamente do local. O crime foi descrito como brutal e premeditado pelas autoridades.

Valeria foi declarada morta no próprio salão, chamado “Blossom the Beauty Lounge”, onde trabalhava e também compartilhava parte de sua rotina profissional com os fãs. Momentos antes do ataque, ela havia postado uma selfie no Instagram mostrando-se no ambiente de trabalho.

A polícia mexicana confirmou que ainda não identificou o autor dos disparos e que a motivação do assassinato permanece desconhecida. Nenhuma hipótese foi descartada até o momento pelas autoridades locais.

Nas redes, fãs lamentaram a morte de Valeria e relataram o choque por terem testemunhado o ataque em tempo real. Alguns internautas afirmaram que o crime parecia ter sido cuidadosamente planejado.

