Satélite russo ligado a armas nucleares está 'girando sem controle' no espaço, dizem analistas dos EUA O Cosmos 2553 orbita a cerca de 2.000 quilômetros da Terra, em uma região de alta radiação geralmente evitada por satélites de comunicação Internacional|Do R7 26/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 26/04/2025 - 15h27 )

Satélite foi lançado pela Rússia em fevereiro de 2022, semanas antes da invasão da Ucrânia Reprodução/YouTube - @VideoFromSpace

Um satélite russo secreto, que autoridades dos Estados Unidos acreditam estar conectado a um programa de armas nucleares, parece estar girando descontroladamente no espaço. A avaliação, feita por analistas norte-americanos, aponta que o satélite Cosmos 2553 pode ter deixado de funcionar, o que seria um revés para os esforços de Moscou no desenvolvimento de armas espaciais.

Lançado pela Rússia em fevereiro de 2022, semanas antes da invasão da Ucrânia, o Cosmos 2553 já apresentava sinais de comportamento anormal há meses, segundo dos analistas. De acordo com dados do radar Doppler da LeoLabs e imagens da Slingshot Aerospace, o satélite teve vários episódios de rotação errática ao longo de 2024. Em novembro, a LeoLabs detectou movimentos incomuns e, em dezembro, elevou sua avaliação para “alta confiança” de que o satélite estava em queda livre.

O Cosmos 2553 orbita a cerca de 2.000 quilômetros da Terra, em uma região de alta radiação cósmica normalmente evitada por satélites de comunicação ou observação. Oficialmente, a Rússia afirma que o satélite é usado para testes de instrumentos em ambientes de alta radiação. No entanto, autoridades norte-americanas acreditam que ele serve como plataforma de testes para o desenvolvimento de armas nucleares capazes de destruir redes inteiras de satélites, como a constelação Starlink da SpaceX, utilizada por tropas ucranianas.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede em Washington, afirmou que a análise da LeoLabs “sugere fortemente que o satélite não está mais operacional”. O Comando Espacial dos EUA também confirmou mudanças na altitude do Cosmos 2553, mas se recusou a fazer avaliações sobre o funcionamento do satélite.

Apesar dos sinais de falha, observações mais recentes da Slingshot indicam que o satélite pode ter se estabilizado. Segundo Belinda Marchand, diretora científica da empresa, houve uma variação no brilho do objeto, o que inicialmente sugeria problemas, mas atualmente aponta para uma possível recuperação da estabilidade.

O episódio ocorre em meio à intensificação da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. Nas últimas décadas, a competição, antes restrita à exploração espacial, passou a incluir tecnologias militares, com foco especial na proteção de satélites civis e militares.

Segundo o Comando Espacial dos EUA, a inconsistência entre a missão declarada pela Rússia e as características observadas do Cosmos 2553 aumenta o risco de interpretações equivocadas e de uma possível escalada militar no espaço.

O Cosmos 2553 é um dos diversos satélites russos sob suspeita de envolvimento em programas militares e de inteligência. Autoridades norte-americanas consideram que o desenvolvimento de armas antissatélite representa uma ameaça direta a infraestruturas espaciais dos EUA.

O Ministério da Defesa da Rússia ainda não se posicionou sobre as informações.

