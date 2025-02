Queda de avião em Filadélfia: ambulância aérea com seis pessoas a bordo colide próximo a shopping Avião transportava equipe médica e uma criança mexicana que retornava para casa após tratamento nos EUA; autoridades investigam causas do acidente Internacional|Do R7 01/02/2025 - 17h15 (Atualizado em 01/02/2025 - 17h15 ) twitter

Uma ambulância aérea com seis pessoas a bordo caiu na noite de sexta-feira (2) próximo ao shopping Roosevelt Mall, na região nordeste da Filadélfia, nos Estados Unidos. A empresa Jet Rescue Air Ambulance, responsável pela aeronave, informou que é improvável que haja sobreviventes entre os passageiros.

Segundo a companhia, a aeronave Learjet 55 transportava quatro tripulantes – piloto, copiloto, médico e paramédico – além de uma criança paciente e sua mãe, que a acompanhava. O avião partiu do Aeroporto do Nordeste da Filadélfia com destino ao Aeroporto Nacional de Springfield-Branson, no Missouri.

Fatalidades e feridos

‌



Além dos ocupantes da aeronave, uma pessoa que estava em um carro também morreu no acidente, conforme informou a prefeita da Filadélfia, Cherelle Parker, em entrevista coletiva no sábado (3). Outras 19 pessoas ficaram feridas, e várias casas e veículos foram atingidos no impacto.

Seis feridos foram encaminhados ao Temple University Hospital, onde três seguem internados em estado estável e os outros três foram liberados após atendimento.

‌



Paciente infantil voltava para casa após tratamento nos EUA

De acordo com um porta-voz da Jet Rescue Air Ambulance, a criança a bordo do avião havia viajado aos Estados Unidos para um tratamento médico de emergência e estava retornando ao México. “O tratamento foi concluído, e ela estava pronta para voltar para casa. Nosso destino final era o Aeroporto Internacional de Tijuana, de onde seguiria por ambulância terrestre”, informou Shai Gold à NBC Philadelphia.

‌



A organização beneficente Shriners Children’s Philadelphia, que trata crianças com condições médicas complexas, confirmou que a paciente foi atendida na instituição. “Estamos profundamente entristecidos em confirmar que uma de nossas pacientes pediátricas e sua mãe estavam a bordo da ambulância aérea que caiu na Filadélfia”, afirmou a entidade em comunicado.

O governo mexicano confirmou que os seis passageiros do voo eram cidadãos mexicanos e ofereceu suporte às famílias das vítimas.

Investigação e testemunhos

O acidente ocorreu por volta das 18h30 (horário local), cerca de 5 km do aeroporto de partida. Imagens de segurança registraram o momento em que a aeronave perdeu altitude rapidamente antes da explosão. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram fumaça e chamas na área da queda.

Odalis Acosta, funcionária de um restaurante próximo, relatou à NBC News o impacto do acidente: “Tudo tremeu, ouvimos a explosão e, quando olhei pela janela, vi uma bola de fogo enorme”.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) iniciaram uma investigação para determinar a causa do acidente. De acordo com especialistas, a aeronave recebeu autorização para decolagem sem registros de anormalidades.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou estar acompanhando o caso e colocou recursos estaduais à disposição das autoridades locais.

“O que sabemos até agora é que algo aconteceu de forma catastrófica logo após a decolagem”, disse Todd Sheridan Yeary, ex-controlador de tráfego aéreo da FAA. “Ainda não sabemos exatamente o quê.”

As investigações seguem em andamento.