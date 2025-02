Vídeo de comissário carismático viraliza após sua morte em acidente aéreo nos EUA Ian Epstein, conhecido pelo bom humor e carisma, estava entre as vítimas do acidente que envolveu um avião comercial e um helicóptero militar nos arredores de Washington. Internacional|Do R7 01/02/2025 - 10h35 (Atualizado em 01/02/2025 - 10h35 ) twitter

Ian Epstein, conhecido pelo bom humor e carisma, estava entre as vítimas do acidente Reprodução/Instagram

Na noite de quarta-feira, um trágico acidente aéreo nos arredores de Washington resultou na morte do comissário de bordo Ian Epstein, de 53 anos. Conhecido por sua irreverência e carisma, Epstein transformava cada voo em uma experiência única para os passageiros, sempre com bom humor e profissionalismo.

Pouco antes da decolagem do voo em que trabalhava, Epstein foi filmado por um passageiro em um momento de descontração, brincando com os clientes e reforçando a importância da experiência de voo. “Fui comediante por 27 anos, passei 14 anos como dublê em Hollywood... e é por isso que minha cabeça tem esse formato!”, brincou ele em uma de suas interações registradas.

O acidente envolveu um avião comercial e um helicóptero militar do Exército dos EUA. A colisão ocorreu quando a aeronave se preparava para pousar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan. Segundo autoridades americanas, ao menos 40 corpos foram retirados das águas do rio Potomac, onde o avião caiu.

A colega de Epstein, Danasia Elder, de 34 anos, também estava a bordo e não sobreviveu ao impacto. Ela deixa marido e dois filhos.

As investigações estão em andamento, com especialistas analisando as caixas-pretas da aeronave para determinar as causas da colisão. Enquanto isso, amigos, familiares e passageiros prestam homenagens ao comissário, lembrando-o como um profissional dedicado que fazia da aviação um espetáculo de acolhimento e alegria.