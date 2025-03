Quem é o indiano que entrou para o ‘Guinness’ por quebrar recorde de rosto mais peludo Lalit Patidar, de 18 anos, conquistou título mundial com densidade capilar de mais de 201 fios por centímetro quadrado Internacional|Do R7 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O indiano Lalit Patidar entrou para o Guinness por quebrar recorde de rosto mais peludo Reprodução/Instagram/@lalitpatidar520

Um jovem indiano de 18 anos, Lalit Patidar, acaba de entrar para o Guinness World Records como o dono do rosto mais peludo do mundo. Ele possui uma densidade capilar de 201,72 fios por centímetro quadrado -- em média, homens com barba cheia tem uma densidade de 20 a 80 fios.

Lalit conquistou o título na quinta-feira (6) graças a uma condição rara, chamada hipertricose, popularmente conhecida como “síndrome do lobisomem”. O distúrbio, que provoca crescimento excessivo de pelos, é tão incomum que apenas cerca de 50 casos foram registrados desde a Idade Média.

A confirmação do recorde veio após uma análise minuciosa realizada por um tricologista em Milão, na Itália, durante o programa de TV Lo Show dei Record, um tipo de show de talentos organizado pelo Guinness.

A medição comprovou que a densidade impressionante de pelos cobre cerca de 95% do rosto de Lalit, que tem áreas visíveis apenas nos olhos e na boca. “Estou sem palavras, muito feliz com esse reconhecimento”, celebrou o jovem ao receber a notícia.

‌



História

Diagnosticado ainda na infância devido a uma mutação genética, Lalit cresceu enfrentando desafios. Nos primeiros dias de escola, colegas reagiam com medo e estranhamento à sua aparência.

“Eles tinham medo de mim, mas, quando começaram a me conhecer e a falar comigo, entenderam que eu não era tão diferente deles. É só por fora que eu pareço diferente, mas não sou por dentro”, disse em entrevista ao Guinness.

‌



Hoje, o jovem diz que a maioria das pessoas o trata com respeito, embora ainda lide com comentários maldosos ocasionalmente. “Gosto da minha aparência e não pretendo mudá-la”, disse.

A autoaceitação de Lalit também ganhou o mundo digital. No Instagram, ele acumula mais de 265 mil seguidores, enquanto seu canal no YouTube, com mais de 150 vídeos e 108 mil inscritos, exibe sua rotina e momentos marcantes -- como a recente viagem a Milão.

‌



A hipertricose, que marca a vida de Lalit, pode ter causas variadas. Além de mutações genéticas hereditárias, como no caso dele, a condição pode surgir ao longo da vida, desencadeada por medicamentos, exposição a substâncias químicas ou doenças como o câncer.