Crianças com arma de fogo se envolvem em confronto com policiais nos EUA; vídeo Imagens de drone mostram meninos de 7 e 9 anos manuseando arma carregada no Novo México antes de serem detidos Internacional|Do R7 12/05/2025 - 11h45 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h45 )

Reprodução/Facebook/Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo

Dois meninos, de 7 e 9 anos, foram detidos no Novo México, nos Estados Unidos, depois de se envolverem em um confronto armado com policiais. Um vídeo da ação, que ocorreu em fevereiro, foi divulgado pela polícia na última quinta-feira (8).

Nas imagens, capturadas por um drone, é possível ver os garotos vestidos com pijamas se escondendo da polícia atrás de uma caixa. Eles passam uma arma de fogo – que estava carregada, segundo as autoridades – um para o outro (assista abaixo).

Depois de tentativas de diálogo, os policiais avançam contra as crianças e as detêm. O Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo disse que chegou a usar uma arma não letal para deter os meninos.

De acordo com o jornal New York Post, o incidente ocorreu em uma residência que já havia sido alvo de dezenas de chamadas policiais devido a problemas com os meninos e suas famílias.

Não está claro como as crianças conseguiram a arma, que foi apreendida pelas autoridades.

Nenhuma acusação foi feita contra os garotos, que também não foram retirados de casa. O xerife John Allen justificou à imprensa norte-americana a decisão de não prendê-los destacando a idade deles e a necessidade de abordar o caso com sensibilidade.

