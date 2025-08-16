Quem é Tuto Quiroga, candidato à presidência da Bolívia que promete guerra ao narcotráfico Figura conhecida da política boliviana, Quiroga já concorreu ao Palácio Quemado em 2005, 2014 e 2020 Internacional|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia, lidera as intenções de voto com 22,3% para as eleições presidenciais.

Ele critica os governos de Luis Arce e Evo Morales pela crise econômica e o aumento do narcotráfico.

Quiroga propõe abertura econômica e rigor no combate ao tráfico de drogas, caso seja eleito.

Cerca de 75% dos eleitores desaprovam o governo atual e 62,1% citam a corrupção como o principal problema do país.

Durante a campanha, Quiroga defendeu políticas ambientais associadas a medidas rigorosas contra o tráfico de drogas Reprodução/Facebook/Jorge Tuto Quiroga Ramirez

Jorge “Tuto” Quiroga, ex-presidente da Bolívia e candidato da Coalizão Livre, lidera as pesquisas para as eleições presidenciais deste domingo (17) com 22,3% das intenções de voto, segundo último levantamento Atlas. Ele disputa a preferência do eleitorado com Samuel Medina, que aparece em segundo lugar com 18%, em um cenário que pode levar os dois candidatos de direita ao segundo turno. É a primeira vez desde 2005 que a Bolívia pode ter uma disputa presidencial sem a esquerda como força dominante.

Natural de Cochabamba, Quiroga tem 65 anos e é engenheiro industrial formado pela Universidade A&M do Texas. Trabalhou para a IBM e concluiu mestrado em administração de empresas na St. Edward’s University, nos Estados Unidos, antes de retornar ao país. Foi ministro da Fazenda em 1992, vice-presidente de 1997 a 2001 e assumiu a presidência em julho de 2001 após a renúncia de Hugo Banzer, concluindo o mandato em agosto de 2002.

Quiroga já concorreu ao Palácio Quemado em 2005, 2014 e 2020. Na última tentativa, desistiu da disputa poucos dias antes da eleição para tentar unificar a oposição contra o candidato do MAS, Luis Arce, que venceu o pleito e atualmente governa o país.

Na campanha atual, Quiroga critica Luis Arce e Evo Morales, responsabilizando-os pela crise econômica e energética. Ele afirma que a má gestão dos recursos de gás natural provocou escassez de energia e inflação. Ele também aponta crescimento do narcotráfico e diz que a legalização da coca favoreceu facções criminosas brasileiras como PCC e Comando Vermelho.

‌



No plano de governo, Quiroga inclui abertura econômica com acordos diretos com Ásia e Europa, expansão da exploração de lítio e políticas ambientais associadas a medidas rigorosas contra o tráfico de drogas. Segundo ele, sem mudanças estruturais, a Bolívia pode seguir um caminho de deterioração econômica semelhante ao da Venezuela.

A pesquisa Atlas também revelou que Quiroga tem imagem positiva para 36% dos eleitores e negativa para 38%. O estudo mostrou alto índice de insatisfação com o atual governo: 75% desaprovam a gestão de Luis Arce e 62,1% apontam a corrupção como o principal problema do país, seguida pela hiperinflação e escassez de produtos, além da crise energética.

‌



Caso vença, Quiroga promete direcionar esforços para o combate ao narcotráfico e reverter o que chama de retrocessos acumulados nas últimas duas décadas de governo do MAS.

