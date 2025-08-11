Direita lidera eleições na Bolívia em meio a crise econômica

A Bolívia se prepara para as eleições presidenciais no próximo domingo, com candidatos de direita liderando nas pesquisas de intenção de voto. Samuel Medina, da Aliança Unidade, está à frente com 21,2%, seguido por Jorge Quiroga, da Colisão Livre, com 20%. Caso essa tendência continue, ambos devem se enfrentar em um segundo turno em 19 de outubro.
Desde 2005, a esquerda venceu todas as eleições no primeiro turno. No entanto, o atual presidente Luis Arce, do Partido do Movimento ao Socialismo, ocupa a sétima posição entre nove candidatos. A Bolívia enfrenta uma grave crise econômica devido à escassez de dólares, com uma inflação de 24,8% em 12 meses até julho, o maior índice desde 2008.
