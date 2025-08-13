Logo R7.com
Bolívia enfrenta mudança política histórica nas eleições

Samuel Doria Medina critica gestão econômica e aborda narcotráfico

  • As eleições presidenciais na Bolívia, em 17 de agosto, podem resultar em uma mudança política significativa.
  • Samuel Doria Medina critica a gestão econômica do ex-presidente Evo Morales e seus investimentos inadequados.
  • Medina destaca o agravamento do narcotráfico no país e a aproximação do governo com organizações criminosas.
  • O candidato propõe abrir a Bolívia para investimentos estrangeiros e integrar o país em projetos regionais.

 

As eleições presidenciais na Bolívia, marcadas para 17 de agosto, podem resultar em uma mudança política significativa, com o partido MAS arriscando perder seu domínio de duas décadas. Samuel Doria Medina, empresário e candidato favorito, critica a gestão econômica do ex-presidente Evo Morales.

Medina aponta que a administração de Morales investiu inadequadamente recursos da exportação de gás em empresas públicas sem planejamento adequado, resultando em estagnação econômica. Ele também menciona que a economia estatal se expandiu em detrimento dos setores produtivos e que subsídios mal direcionados falharam em beneficiar a população.

Além dos desafios econômicos, Medina aborda o agravamento do narcotráfico no país, destacando a presença de organizações criminosas estrangeiras. Ele sugere que sob o governo de Luis Arce houve uma aproximação com grupos do crime organizado como o PCC.

O candidato propõe abrir a Bolívia para investimentos estrangeiros, especialmente do Brasil, e integrar o país em projetos regionais como o corredor bioceânico para reduzir o isolamento econômico e aumentar a participação no comércio global.


Pela primeira vez em 20 anos, o partido socialista boliviano corre o risco de perder as eleições presidenciais, marcadas para 17 de agosto

