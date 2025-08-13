Bolívia enfrenta mudança política histórica nas eleições Samuel Doria Medina critica gestão econômica e aborda narcotráfico Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h04 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA As eleições presidenciais na Bolívia, em 17 de agosto, podem resultar em uma mudança política significativa.

Samuel Doria Medina critica a gestão econômica do ex-presidente Evo Morales e seus investimentos inadequados.

Medina destaca o agravamento do narcotráfico no país e a aproximação do governo com organizações criminosas.

O candidato propõe abrir a Bolívia para investimentos estrangeiros e integrar o país em projetos regionais.

As eleições presidenciais na Bolívia, marcadas para 17 de agosto, podem resultar em uma mudança política significativa, com o partido MAS arriscando perder seu domínio de duas décadas. Samuel Doria Medina, empresário e candidato favorito, critica a gestão econômica do ex-presidente Evo Morales.

Medina aponta que a administração de Morales investiu inadequadamente recursos da exportação de gás em empresas públicas sem planejamento adequado, resultando em estagnação econômica. Ele também menciona que a economia estatal se expandiu em detrimento dos setores produtivos e que subsídios mal direcionados falharam em beneficiar a população.

Além dos desafios econômicos, Medina aborda o agravamento do narcotráfico no país, destacando a presença de organizações criminosas estrangeiras. Ele sugere que sob o governo de Luis Arce houve uma aproximação com grupos do crime organizado como o PCC.

O candidato propõe abrir a Bolívia para investimentos estrangeiros, especialmente do Brasil, e integrar o país em projetos regionais como o corredor bioceânico para reduzir o isolamento econômico e aumentar a participação no comércio global.

