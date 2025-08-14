Quiroga vê eleição como última chance contra crise na Bolívia
Candidato culpa governo socialista pela crise econômica e narcotráfico
Na corrida presidencial boliviana, Jorge Tuto Quiroga, ex-presidente e candidato da Coalizão Livre, desponta como opositor ao MAS (Movimento Alternativa Socialista), no poder há duas décadas. Em entrevista à RECORD, Quiroga criticou Luis Arce e Evo Morales pela crise econômica e energética no país. Ele afirma que sem mudanças radicais, a Bolívia enfrentará um retrocesso econômico comparável à Venezuela.
Quiroga responsabiliza o governo anterior pela má gestão dos recursos de gás natural, resultando em escassez energética e inflação. Ele também destaca o crescimento do narcotráfico, apontando que a legalização da coca favoreceu facções criminosas como PCC e Comando Vermelho.
Para o futuro, Quiroga propõe uma abertura econômica com acordos diretos com Ásia e Europa, visando transformar a Bolívia em um centro de produção de lítio e preservação ambiental, sem a influência negativa do tráfico de drogas.
