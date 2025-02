Rara tempestade de neve atinge os EUA e causa mortes em regiões despreparadas Fenômeno já deixou nove mortos e estabeleceu novos recordes de neve em estados como Texas, Louisiana e Flórida, afetados por um intenso vórtice polar. Internacional|Do R7 23/01/2025 - 07h48 (Atualizado em 23/01/2025 - 08h40 ) twitter

Tempestade de neve atinge os EUA e causa mortes Reprodução/X

Desde terça-feira (21), uma rara tempestade de neve vem atingindo os Estados Unidos, causando pelo menos nove mortes. Esse fenômeno climático, que ocorre uma vez a cada geração, tem gerado grandes estragos, especialmente em áreas da Costa do Golfo, que não estão habituadas ao clima de inverno.

Após estabelecer recordes históricos de neve no Texas e na Louisiana, partes do oeste da Flórida, da Geórgia e da região costeira das Carolinas também foram afetadas por intensas quedas de neve, granizo e chuva congelante.

Enquanto alguns internautas viralizaram ao compartilhar vídeos da neve na Flórida, outros usaram as redes sociais para expressar preocupação. “Nunca vi nada assim. E provavelmente nunca mais verei”, comentou um usuário no X (antigo Twitter).

De acordo com as autoridades, algumas das mortes foram causadas por hipotermia. Além disso, na manhã de terça-feira, cinco pessoas perderam a vida em um acidente relatado pela emissora WOAI/KABB. A tempestade está associada a um vórtice polar que se formou na América do Norte, trazendo temperaturas extremamente baixas para os Estados Unidos e o Canadá neste inverno. As nevascas representam um risco ainda maior em regiões pouco preparadas para enfrentar condições de frio extremo.

Segundo um relatório do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), algumas áreas da Flórida podem registrar até 7,5 cm de neve, com possibilidade de superar o recorde estadual de cerca de 10 cm.

No Condado de Harris e em regiões vizinhas, um alerta de tempestade de inverno está em vigor até as 18h de terça-feira. O NWS alertou sobre condições de direção perigosas ou até impossíveis. Além disso, um alerta de clima frio também foi emitido até o mesmo horário. Na manhã de terça-feira, foram registrados 5 cm de neve no Aeroporto Intercontinental George Bush (IAH), no norte de Houston, e 7,5 cm no Aeroporto William P. Hobby (HOU), no sul da cidade.