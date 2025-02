Confira o vídeo da libertação de mais três reféns israelenses neste sábado (1º) Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Calderon chegaram a Israel neste sábado (1º). Liberação é parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas Internacional|Do R7, em Brasília 01/02/2025 - 09h04 (Atualizado em 01/02/2025 - 15h31 ) twitter

Keith Siegel, Yarden Bibas e Ofer Calderon Hostages and Missing Families Forum/Divulgação

O grupo terrorista Hamas libertou os três reféns anunciados na sexta-feira (31). Um deles foi Yarden Bibas, pai de uma jovem família sequestrada em Gaza. Bibas, cuja esposa Shiri e filhos Ariel e Kfir continuam desaparecidos, será solto com Keith Siegel, um cidadão americano, e Ofer Calderon, que também possui nacionalidade francesa.

O porta-voz do Hamas, Abu Obeida, havia anunciado os nomes em seu canal do Telegram.

Em vídeos liberados pela IDF (Força de Defesa de Israel), Yarden aparece sendo recebido pelo pai e pela irmã. Já Ofer é levado de helicóptero até Israel. E Keith é filmado ao lado da mulher.

Confira o vídeo:

A libertação de Bibas é um momento doloroso para muitos israelenses e apoiadores ao redor do mundo que têm feito campanha pela libertação da família Bibas. O vídeo de Shiri Bibas segurando seus filhos enquanto era sequestrada por homens armados do Hamas no kibutz de Nir Oz se tornou uma imagem duradoura dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Recentemente, Israel exigiu que o Hamas esclarecesse a condição de Shiri Bibas e seus filhos, após o grupo palestino divulgar um detalhamento do número de reféns vivos ou mortos no grupo de 33 casos humanitários programados para liberação na primeira fase do acordo de cessar-fogo.

O acordo

Mulheres e crianças vivas deveriam ser libertadas primeiro, gerando temores quanto ao destino de Shiri e seus filhos, que foram sequestrados e mantidos separados de Yarden.

O Hamas alegou que Shiri e os meninos foram mortos em um ataque israelense no início da guerra e divulgou um vídeo de Yarden em novembro de 2023, após informar que ele havia sido notificado sobre as mortes de sua família. Israel, no entanto, não confirmou essa alegação, mas expressou “sérias preocupações” quanto ao destino de Shiri e seus filhos.

Parentes da família Bibas mantêm a esperança e aguardam esclarecimentos sobre a condição deles. Essas preocupações foram reforçadas por relatos de que parentes de oito dos 33 israelenses foram informados que as alegações do Hamas de que eles estavam mortos estavam de acordo com a avaliação da inteligência de Israel.

Um soldado do Exército israelense abre um contêiner refrigerado que foi convertido em uma área de armazenamento improvisada para os corpos das vítimas mortas durante os ataques do Hamas na Faixa de Gaza Um soldado do Exército israelense abre um contêiner refrigerado que foi convertido em uma área de armazenamento improvisada para os corpos das vítimas mortas durante os ataques do Hamas na Faixa de Gaza

Ofer Calderon tem 54 anos; Keith Siegel, 65; e Yarden Bibas, 35. Até agora, 10 reféns israelenses foram libertados como parte do acordo atual, que determina a libertação de 33 chamados “reféns humanitários” durante sua primeira fase de 42 dias, com a luta interrompida na Faixa. Cinco reféns tailandeses também foram libertados.

Israel deve libertar 90 prisioneiros de segurança palestinos no sábado em troca dos três reféns israelenses, “nove dos quais estão cumprindo penas perpétuas e 81 dos quais têm sentenças longas”, disse a porta-voz do Clube de Prisioneiros Palestinos, Amani Sarahneh, à AFP na sexta-feira.