Relembre os piores tsunamis já registrados na história Fenômeno provocou tragédias ao redor do mundo ao longo dos anos, causando milhares de mortes e deixando rastro de destruição Internacional|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Tsunamis tiveram grande impacto nas regiões afetadas.

As causas dos tsunamis incluem terremotos e erupções vulcânicas.

As consequências incluem devastação e perda de vidas.

A preparação e o alerta são fundamentais para minimizar danos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em 2004, um terremoto seguido de tsunami no Oceano Índico matou mais de 250 mil pessoas Reprodução/Youtube

O terremoto de magnitude 8,8 na costa oriental da Rússia, na quarta-feira (30), é considerado um dos mais poderosos já registrados na história. Ele provocou alertas de tsunamis, que poderiam atingir do Japão ao Havaí e ao Equador. O temor não se concretizou, no entanto, trouxe a memória de tragédias passadas provocadas por ondas gigantes que devastaram regiões e interromperam milhares de vidas.

Abaixo, relembre algumas das tragédias provocadas por tsunami na história.

Indonésia (2004)

Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto no Oceano Índico, próximo à Indonésia, provocou um tsunami que matou cerca de 250 mil pessoas. Apenas na Indonésia, foram 170 mil mortos. Foi o desastre natural mais mortal deste século e provavelmente o tsunami mais mortal da história da humanidade. O tsunami foi sentido em locais tão afastados como a costa da Somália, na África.

Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto liberou uma energia equivalente a de 23.000 bombas como a lançada sobre Hiroshima.

‌



Japão (2011)

O país foi abalado por um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, seguido de um tsunami que arrasou várias localidades ao longo da costa nordeste. Quase 19.000 pessoas morreram ou desapareceram com o avanço da água por terra firme. A massa de água também inundou a usina nuclear de Fukushima, danificando os reatores, no pior acidente nuclear desde o registrado na central soviética de Chernobyl em 1986.

Indonésia (2018)

Não foram apenas abalos sísmicos que provocaram tsunamis mortais. Em 2018, a erupção do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, provocou ondas gigantes que deixaram mais de 200 mortos.

‌



Chile (2010)

A região central do país foi atingida por um terremoto seguido de tsunami em 27 de fevereiro de 2010. O sismo teve magnitude 8,8 e pôde ser sentido na capital do país, Santiago, no Peru e até em São Paulo, no Brasil. A tragédia provocou 520 mortes.

Alasca (1958)

O maior tsunami que se tem registrado ocorreu em 1958, na Baía Lituya, Alasca. A onda teria atingido 524 metros de altura, equivalente a um prédio de impressionantes 174 andares. O fenômeno foi provocado por um forte terremoto de magnitude 7,8 e deixou cinco mortos.

‌



Devido às paredes íngremes e à proximidade com a falha geológica Fairweather, a região está constantemente sujeita a inundações em larga escala e a eventos catastróficos causados por tsunamis.

