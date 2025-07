Terremoto na Rússia: médicos seguram paciente durante cirurgia em meio a tremor; veja Apesar dos tremores de magnitude 8,8 que atingiram o extremo leste do país, procedimento foi um sucesso e o paciente está bem Internacional|Do R7 30/07/2025 - 08h53 (Atualizado em 30/07/2025 - 08h54 ) twitter

Médicos mantiveram a calma e seguraram paciente em cirurgia durante terremoto Reprodução/X/@RT_com

Um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu a remota península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, na madrugada desta quarta-feira (30). Com magnitude de 8,8, o abalo provocou tremores violentos e gerou tsunamis de até 4 metros de altura no Oceano Pacífico.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram prédios balançando com força durante o tremor. Um dos registros mais impressionantes foi divulgado pela rede estatal russa RT: as imagens mostram uma equipe médica no centro cirúrgico de um hospital oncológico, em plena operação, quando o terremoto começa a sacudir tudo ao redor. Veja:

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery



They stayed with the patient until the end



The patient is doing well, according to the Health Ministry pic.twitter.com/swtdBFSpm5 — RT (@RT_com) July 30, 2025

Mesmo com o prédio tremendo, os médicos mantêm a calma e seguem firmes na cirurgia até o fim. Segundo o Ministério da Saúde da Rússia, o procedimento foi concluído com sucesso e o paciente está em recuperação.

O tsunami atingiu diferentes regiões do Pacífico. Em Kamchatka, ondas entre 3 e 4 metros invadiram portos próximos ao epicentro, forçando moradores a correrem para áreas mais altas. Já no Japão, a ilha de Hokkaido registrou uma elevação de 60 cm no nível do mar. No Alasca, as ondas chegaram a quase 30 cm acima da maré normal.

O alerta se espalhou por uma vasta área do Pacífico: além da Rússia e do Japão, regiões como Alasca, Havaí, costa oeste dos Estados Unidos, China e até a Nova Zelândia emitiram avisos de risco de tsunami. No norte do Japão, ondas espumosas invadiram a costa, enquanto ruas em Tóquio e Honolulu ficaram congestionadas, com motoristas tentando sair de áreas de risco.

No Japão, a lembrança do terremoto e tsunami devastadores de 2011, que causaram derretimento em reatores nucleares, levou muitos moradores a buscar refúgio em centros de evacuação. Até o momento, nenhuma anormalidade foi registrada nas usinas nucleares do país.

Segundo Dave Snider, coordenador do Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA, o terremoto foi “extremamente significativo” e “um evento sísmico de grande porte”.