Resgate amplia área de buscas por brasileira que caiu de trilha em vulcão na Indonésia

Brasileira Juliana Marins segue desaparecida na Indonésia Jornal da Record/Reprodução - 21.06.2025

A brasileira Juliana Marins, publicitária nascida em Niterói (RJ), está há mais de 40 horas isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok, na sexta-feira (21).

O resgate segue em andamento, mas o terreno íngreme e as condições climáticas dificultam a retirada.

Equipes de busca conseguiram alcançar a vítima com mantimentos, mas ainda não realizaram a evacuação.

Segundo autoridades locais, há indícios de que Juliana tenha se movido para outro ponto na tentativa de encontrar abrigo, o que levou os socorristas a ampliar a área de busca.

“Utilizamos drones nos pontos principais e em paredões próximos, sem sucesso até agora”, informou Syamsul Padli, coordenador das buscas em Lombok. A neblina atrapalhou o uso de equipamentos aéreos durante a primeira tentativa de localização.

Dificuldade do terreno

O chefe do Parque Nacional de Rinjani, Yarman, confirmou que a operação continua e destacou a dificuldade do terreno. “O local complica bastante o acesso”, afirmou ao TribunLombok.

O Itamaraty declarou que a Embaixada do Brasil em Jacarta acompanha o caso desde a manhã de sábado, em contato com as autoridades locais. “O local é de difícil acesso, mas os indonésios estão empenhados no resgate”, informou a chancelaria em nota.

As equipes preveem retomar as buscas ao amanhecer desta segunda-feira (23), com expectativa de localizar a brasileira e realizar a remoção com segurança.

