Resolução que limitaria novas ações de Trump na Venezuela pode ter a adesão de republicanos

O Senado dos Estados Unidos vai analisar uma resolução que pode impedir Donald Trump de tomar novas medidas militares contra a Venezuela sem a autorização do Congresso. Depois da captura de Nicolás Maduro, alguns parlamentares acusaram o governo americano de enganar o Congresso, incluindo republicanos.

Apesar do partido de Donald Trump ter a maioria, fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters afirmam que dois senadores republicanos devem votar a favor da resolução que limitaria as ações do governo.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), a doutora em Direito e membro da Academia Suíça de Direito Internacional, Clarita Maia, abordou a preocupação dos parlamentares diante das ações de Trump e esclareceu que a resolução antecede o ataque à Venezuela: “Ela foi uma resolução apresentada em 16 de outubro do ano passado por um senador democrata, Tim Kaine, que já tinha como objetivo limitar qualquer tipo de pretensão armada de Trump na América do Sul, especificamente na Venezuela”, explica a especialista.

“Então essa é uma resolução que é do ano passado, outubro do ano passado, que está em votação na Comissão de Relações Exteriores. E o que se pretende com essa resolução é, sim, limitar o poder de novas investidas, já que uma já foi realizada, novas investidas militares norte-americanas na Venezuela”, completa.

