Saiba como está hoje o 'menino do balão', fake news famosa em 2009 Depois de ganhar fama mundial em um escândalo midiático, Falcon Heene, o "Menino do Balão", se reinventou como empresário na Flórida Internacional|Do R7 25/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h45 )

O caso que paralisou os Estados Unidos em 2009 voltou a ganhar destaque nos últimos dias. Falcon Heene, conhecido mundialmente como o “Menino do Balão”, reapareceu na mídia, mas desta vez longe das manchetes policiais.

Agora com 22 anos, ele se tornou um empresário bem-sucedido na Flórida, onde comanda uma empresa de construção de casas pré-fabricadas.

O episódio que o tornou famoso ocorreu em outubro de 2009, quando seus pais relataram às autoridades que Falcon, então com 6 anos, teria ficado preso dentro de um balão de hélio que cruzava os céus do Colorado.

Durante duas horas, equipes de resgate mobilizaram helicópteros e até a Guarda Nacional na tentativa de salvar o garoto, enquanto emissoras interrompiam suas programações para acompanhar a suposta tragédia ao vivo.

A comoção nacional, no entanto, se transformou em escândalo quando a verdade veio à tona. Em uma entrevista à CNN, o próprio Falcon, ainda criança, revelou que tudo não passava de uma encenação planejada por seus pais para tentar alavancar a carreira da família na TV. O casal Richard e Mayumi Heene acabou condenado por conspiração e por prestar falsas informações às autoridades.

Após o episódio, a família se afastou dos holofotes e se mudou para a Flórida, onde começou a trabalhar com reparos residenciais. Falcon e seus irmãos ainda tentaram seguir carreira na música com uma banda de metal chamada Heene Boyz, mas o projeto não teve grande repercussão.

Agora, mais de uma década depois, o “Menino do Balão” tenta reescrever sua história. Dono da Craftsman Tiny Homes, ele se dedica à construção de casas de madeira pré-fabricadas, vendidas por valores entre US$ 25 mil e US$ 79 mil. Discreto, Falcon evita os holofotes, enquanto seu pai ainda tenta limpar sua reputação.

“Perdi muitas oportunidades porque as pessoas descobriram quem eu sou”, afirmou Richard Heene em entrevista à ABC News. “A mídia nunca contou o meu lado da história.”

Enquanto isso, Falcon parece decidido a deixar o passado para trás e construir uma nova trajetória – agora, com os pés firmes no chão.