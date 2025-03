Saiba quais são os países mais felizes do mundo, segundo a ONU Finlândia lidera ranking pelo oitavo ano seguido, enquanto Brasil sobe para 36ª posição no Relatório Mundial da Felicidade de 2025, divulgado nesta quarta-feira (19) Internacional|Do R7 20/03/2025 - 09h09 (Atualizado em 20/03/2025 - 09h10 ) twitter

Helsinque, capital da Finlândia, situada longo das margens do Mar Báltico Divulgação/Visit Finland

A Finlândia foi eleita, pelo oitavo ano consecutivo, o país mais feliz do mundo , segundo o Relatório Mundial da Felicidade, publicado nesta quarta-feira (19) pela ONU (Organização das Nações Unidas) em parceria com o instituto Gallup e a Universidade de Oxford.

O ranking, que avalia a felicidade em 147 nações, destaca mais uma vez o domínio dos países nórdicos nas primeiras posições : a líder finlandesa é diretamente seguida pela Dinamarca, Islândia e Suécia -- a Noruega ocupa a sétima posição.

O Brasil deu um salto de oito posições em relação à última edição, publicada no ano passado. O país alcançou o 36º lugar e se tornou a segunda nação mais feliz da América do Sul, atrás apenas do Uruguai, que ocupa a 29ª colocação.

O relatório considera seis fatores principais para classificar os países: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, percepção de liberdade, generosidade e níveis de corrupção.

Esses indicadores ajudam a explicar porque nações como a Finlândia se mantêm no topo. Especialistas atribuem o sucesso do país ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e a uma robusta política de bem-estar social.

Já o Afeganistão, afetado por décadas de conflitos e pelo retorno do Talibã ao poder, permaneceu na última posição (147º), com destaque para a maior infelicidade entre as mulheres.

Os 50 países mais felizes do mundo

1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suécia

5. Holanda

6. Costa Rica

7. Noruega

8. Israel

9. Luxemburgo

10. México

11. Austrália

12. Nova Zelândia

13. Suíça

14. Bélgica

15. Irlanda

16. Lituânia

17. Áustria

18. Canadá

19. Eslovênia

20. República Tcheca

21. Emirados Árabes Unidos

22. Alemanha

23. Reino Unido

24. Estados Unidos

25. Belize

26. Polônia

27. Taiwan

28. Uruguai

29. Kosovo

30. Kuwait

31. Sérvia

32. Arábia Saudita

33. França

34. Singapura

35. Romênia

36. Brasil

37. El Salvador

38. Espanha

39. Estônia

40. Itália

41. Panamá

42. Argentina

43. Cazaquistão

44. Guatemala

45. Chile

46. Vietnã

47. Nicarágua

48. Malta

49. Tailândia

50. Eslováquia

Destaques e surpresas no ranking

Pela primeira vez, dois países latino-americanos entraram no top 10: Costa Rica (6º) e México (10º). Na Europa, Lituânia (16º), Eslovênia (19º) e República Tcheca (20º) continuam em ascensão. O relatório também apontou Sérvia (31º), Bulgária (81º) e Geórgia (91º) como os países que mais avançaram em felicidade desde 2012.

Os Estados Unidos caíram para o 24º lugar, sua pior colocação desde 2012. Segundo a ONU, o número de refeições feitas na companhia de outras pessoas é um fator determinante para o bem-estar em todo o mundo.

Essa é uma das razões do declínio norte-americano: no país, 53% das pessoas têm jantado sozinhas nas últimas duas décadas. Outro fator, segundo o relatório, é a queda na confiança social, que alimenta a polarização política.

O que explica a felicidade?

O relatório revelou que lares com quatro ou cinco pessoas estão entre os mais felizes no México e na Europa, o que sugere que as conexões sociais são importantes para a felicidade.

Generosidade e gentileza também foram associadas a menores taxas de mortes por desespero, como suicídios e overdoses. Para os pesquisadores, o apoio social é o principal preditor de felicidade: sentir que há alguém com quem contar faz toda a diferença.

No caso do Brasil, o avanço no ranking superou o Chile, que caiu de 38º para 45º, enquanto a Argentina ficou em 42º. A melhora brasileira pode refletir avanços em indicadores como expectativa de vida e percepção de apoio social, de acordo com o relatório.

Em outra pesquisa sobre o índice de felicidade ao redor do mundo, divulgada na terça-feira (18) por um instituto privado da França, o Brasil figura no 5º lugar do ranking geral, atrás de Índia, Noruega, México e Indonésia .

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como o ranking é feito?

Os dados do Relatório Mundial da Felicidade vêm da Pesquisa Mundial Gallup, que coleta respostas de mais de 100 mil pessoas globalmente.

Os participantes avaliam sua felicidade em uma escala de zero a 10, imaginando uma escada onde o degrau mais baixo representa a pior vida possível e o mais alto, a melhor.

A análise combina essas respostas com os seis fatores-chave já mencionados, oferecendo um panorama detalhado do bem-estar mundial.