Sem querer, cientistas detectam tsunami por deslizamento de terra pela primeira vez

Deslizamentos de terra na água podem produzir um tsunami, e alguns deles podem ser bastante grandes e destrutivos Pixabay

Pela primeira vez, cientistas detectaram ondas de tsunami causadas por um deslizamento de terra. A descoberta foi ‘sem querer’, mas representa um importante avanço para a identificação de um fenômeno que coloca em risco milhares de pessoas pelo mundo.

Os cientistas dependem fortemente de sistemas de observação baseados em terremotos para emitir alertas de tsunami, mas esses métodos nem sempre captam o movimento localizado do solo causado por deslizamentos de terra.

“Deslizamentos de terra na água podem produzir um tsunami, e alguns deles podem ser bastante grandes e destrutivos”, disse Anne Sheehan, professora de Ciências Geológicas na Universidade do Colorado em Boulder (CU Boulder) e uma das autoras do estudo.

Esses eventos representam uma ameaça real a muitas comunidades costeiras, especialmente em fiordes estreitos, onde penhascos altos podem reter e amplificar ondas.

Em 8 de maio de 2022, um deslizamento de terra perto da cidade portuária de Seward, no Alasca, lançou detritos na Baía da Ressurreição, criando uma série de pequenas ondas de tsunami. O navio de pesquisa R/V Sikuliaq, operado pela Universidade do Alasca Fairbanks, estava atracado a 650 metros de distância e estava equipado com um receptor externo do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), previamente instalado por Ethan Roth, gerente de operações científicas do navio e coautor do estudo.

“Na verdade, eu estava no Alasca naquela época, recuperando sismômetros de outro estudo. Decidi visitar o Sikuliaq e descobri que havia ocorrido um deslizamento de terra um ou dois dias antes. Um dos membros da equipe filmou, e nós pensamos: ‘Uau, esse é um ótimo sinal para tentar encontrar nos dados’”, diz Sheehan.

A partir de então, uma equipe de pesquisadores foi montada e utilizou dados do receptor GNSS externo do navio e de um software de código aberto para calcular as mudanças na posição vertical da embarcação em centímetros. Eles criaram uma série temporal mostrando a altura do navio antes, durante e depois do deslizamento.

Os pesquisadores então compararam os dados com um modelo de deslizamento de terra e tsunami, que simulou a geração e o movimento das ondas do tsunami da costa até o navio. Seus resultados mostram que o movimento vertical do navio foi consistente com o evento, confirmando a primeira detecção de um tsunami gerado por deslizamento de terra pelo sistema de navegação por satélite de um navio.

“Cientistas capturaram tsunamis maiores, induzidos por terremotos, usando sistemas de navegação de navios. Nossa equipe tinha o equipamento no lugar certo na hora certa para mostrar que esse método também funciona para tsunamis gerados por deslizamentos de terra”, afirma Sheehan.

“Esta pesquisa comprova que podemos utilizar navios para restringir o tempo e a extensão desses eventos de deslizamentos e tsunamis. Se processarmos os dados com rapidez suficiente, alertas podem ser enviados às pessoas na área afetada para que possam evacuar e se afastar do perigo”, diz Adam Manaster, então aluno de pós-graduação no grupo de pesquisa geofísica de Sheehan na CU Boulder, que assumiu a liderança do projeto.

O estudo foi publicado na Geophysical Research Letters.

