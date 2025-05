Ondas de choque de erupção de vulcão alcançaram satélites no espaço, diz estudo Explosão de vulcão em Tonga em 2022 teve força equivalente a cem bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros Internacional|Do R7 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

Efeitos da erupção atingiram a termosfera, onde estão muitos dos satélites em órbita em torno da Terra Reprodução/X/NWSAnchorage

A erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai em 15 de janeiro de 2022, no Pacífico Sul, foi tão poderosa que enviou ondas de choque para o espaço, em uma região onde estão muitos dos satélites em órbita em torno da Terra.

Naquele dia, o vulcão entrou em erupção com tamanha intensidade que lançou cinzas e gás a mais de 50 quilômetros, bem acima da altitude típica de voo de aviões comerciais.

Agora, pesquisadores descobriram que os efeitos da erupção atingiram a termosfera, uma parte da atmosfera que se estende de cerca de 85 km a 600 km acima da Terra. A termosfera é uma região crítica para satélites em órbita baixa da Terra, e perturbações nessa área podem ter implicações significativas para as operações desses equipamentos.

Usando dados de satélite e modelagem atmosférica, pesquisadores testaram dois culpados para esse fenômeno: ondas de Lamb — ondas de pressão que “abraçam” a superfície da Terra — e ondas gravitacionais secundárias, que são geradas quando a primeira onda de choque se rompe no céu.

A conclusão do estudo apontou que ondas gravitacionais secundárias foram cruciais para causar perturbações na atmosfera superior. A explicação é que seus movimentos rápidos e magnitudes maiores correspondiam melhor aos dados de satélite estudados pela equipe.

Essa descoberta destaca os efeitos de longo alcance da erupção de Tonga e enfatiza o impacto potencial de eventos de superfície na atmosfera superior, afetando tecnologias cruciais para comunicação e previsão do tempo.

O estudo foi publicado na revista científica AGU Advances.

Como foi a erupção

A explosão do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haʻapai no sábado (15) causou danos enormes no arquipélago, no Pacífico, além de um tsunâmi. Imagens aéreas e de satélite mostram o tamanho do estrago. Nesta foto, por exemplo, tirada de um avião neozelandês que sobrevoava a ilha de Nomuka, é possível ver as cinzas cobrindo tudo, de casas a árvores

O vulcão explodiu em janeiro de 2022 com uma força equivalente a cem bombas atômicas e provocou um tsunami de 15 metros que destruiu casas e matou pelo menos três pessoas nesse reino do oceano Pacífico.

A onda atravessou o Pacífico, provocou a morte de duas pessoas no Peru, danificou cabos de comunicação submarina e isolou Tonga durante semanas do resto do mundo.

A erupção uniu as águas entre as duas ilhas desabitadas Hunga Tonga e Hunga Haʻapai, formando uma massa de terra entre elas com pouco mais de 1,6 km de largura. Mais tarde, a ponte de terra desabou e caiu de volta no oceano.

