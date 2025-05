Sem saber, homem compra próprio carro que havia sido roubado semanas antes Vítima percebeu que veículo era o mesmo após reconhecer itens pessoais e histórico do GPS; caso aconteceu em Solihull, na Inglaterra Internacional|Do R7 02/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sem saber, homem compra próprio carro que havia sido roubado semanas antes Divulgação/Ewan Valentine

Um engenheiro de software de 36 anos, morador de Solihull, na Inglaterra, viveu uma situação inusitada. Sem saber, ele comprou de volta seu próprio carro, que havia sido roubado dois meses antes. As informações são do portal Birmingham Live.

Ewan Valentine, dono do veículo, ficou devastado quando seu carro, um modelo de nove anos capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em seis segundos e alcançar 270 km/h, foi roubado em fevereiro deste ano.

“Era meu orgulho e alegria, um carro tipo crise de meia-idade”, disse ao portal. Após semanas lidando com a polícia e a seguradora sem grandes avanços, ele decidiu procurar um veículo semelhante para substituí-lo.

Foi então que Ewan encontrou um carro que parecia idêntico ao seu: mesma cor, marca, modelo e até o sistema de escapamento personalizado.

‌



Animado, ele pagou mais de £ 20.000 (cerca de R$ 150.000, na cotação atual) pelo carro, que tinha uma placa diferente. No entanto, ao dirigir o veículo e examiná-lo mais de perto, começou a suspeitar de algo estranho.

“Quando abri o porta-malas, vi uma estaca de barraca e alguns pinheiros de Natal que eram meus. Também senti o cheiro de uma garrafa de cerveja que quebrei no carro há um ano e nunca consegui eliminar”, disse.

‌



Outros sinais reforçaram a desconfiança, como o histórico do GPS, que mostrava endereços familiares, como sua casa, a dos pais e do parceiro. “Meu telefone se conectou automaticamente ao carro, sem precisar parear, como um dispositivo novo. Foi quando ficou claro que era meu carro”, contou.

Segundo o portal, Ewan entrou em contato com a polícia e verificou o número de identificação do veículo (VIN). Embora o VIN não correspondesse ao do carro original, havia indícios de adulteração.

‌



Um VIN cromado estava faltando no compartimento do motor, o número no batente da porta era um adesivo, e o número de série do motor havia sido pintado. “Também notei arranhões e marcas que eram iguais às do meu carro”, afirmou.

Técnicos da montadora conectaram um laptop ao carro e encontraram o VIN original, além do número de série da caixa de câmbio, que correspondia aos registros do veículo roubado. “Isso foi a prova definitiva que a polícia precisava”, explicou Ewan.

A polícia acredita que os criminosos foram extremamente sofisticados, alterando números de identificação e clonando o carro para vendê-lo. O veículo passou quase três semanas em exame pericial e, atualmente, está com a seguradora, que decidirá se o regularizará para uso ou indenizará Ewan.

A polícia ainda investiga o caso, de acordo com o Birmingham Live.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp