‘Será uma péssima para o Irã e seus aliados atacarem os EUA’, diz secretário de Defesa Internacional|Do R7 22/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth Departamento de Estado dos EUA/Divulgação

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou, neste domingo (22), que será uma “péssima ideia” o Irã e seus aliados responderem o ataque feito contra instalações nucleares iranianas.

“Onde estiver, seja no Iraque, na Síria, ou no Golfo Pérsico, será uma péssima ideia para o Irã, ou seus aliados, atacar as forças americanas”, afirmou o secretário em entrevista coletiva realizada hoje.

Em atualização

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp