'Ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã', diz Trump em pronunciamento após ataques Presidente dos Estados Unidos fez discurso na noite deste sábado (21) falando sobre operação contra instalações iranianas Internacional|Do R7 21/06/2025 - 23h06 (Atualizado em 21/06/2025 - 23h33 )

O presidente Donald Trump discursa à nação na Casa Branca, em Washington, após os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irã REUTERS/Carlos Barria/Pool

Em um pronunciamento transmitido na noite deste sábado (21), o presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra três instalações nucleares do Irã.

Segundo ele, a operação foi “de alta precisão” e teve como objetivo eliminar ameaças relacionadas ao enriquecimento de urânio pelo regime iraniano.

“O ataque foi um sucesso contra essas instalações de enriquecimento. Estamos quebrando suas pernas com essas bombas”, afirmou Trump, em tom contundente.

A ofensiva, que marca uma escalada sem precedentes na tensão entre Washington e Teerã, teria mirado diretamente as bases nucleares iranianas, embora o Pentágono ainda não tenha divulgado detalhes técnicos da ação.

Ao longo do discurso, Trump parabenizou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e agradeceu aos militares israelenses e às Forças Armadas americanas. “Nenhuma outra força militar poderia ter feito o que fizemos hoje. Adoramos nossos fantásticos serviços militares”, disse, destacando a cooperação entre os dois países no ataque.

A declaração ocorre após dias de crescente instabilidade no Oriente Médio. O Irã havia intensificado sua retórica hostil, com gritos de “morte à América” e “morte a Israel” ecoando em pronunciamentos oficiais e manifestações populares.

Trump deixou claro que considera a ação uma advertência direta ao regime iraniano. “Ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã. Se a paz não vier rápido, continuaremos atacando”, alertou.

O ex-presidente também cobrou o fim imediato dos ataques iranianos vistos nos últimos dias e reiterou que sua decisão foi tomada para evitar a continuidade da escalada. “Eu decidi que não deixaria isso acontecer, que isso continuasse.”

A operação eleva o risco de um conflito mais amplo na região e já provoca reações internacionais. Ele encerrou o pronunciamento dizendo que na manhã deste domingo (22) haverá uma entrevista coletiva.

